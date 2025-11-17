El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de la comisión, Juan Luis Ibarra, y la vocal Miren Ortubay han comparecido este lunes en el Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

La comisión que controla a la Policía vasca denuncia trabas y «falta de medios»

Critica que los mandos hayan impuesto la obligación de una autorización judicial expresa para acceder a ciertos atestados

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:09

Euskadi cuenta desde comienzos de 2021 con un órgano autónomo que investiga actuaciones controvertidas de la Ertzaintza o la Policía Municipal, aquéllas que hayan derivado ... en lesiones graves o fallecimientos, o en las que se hayan recibido quejas ante vulneraciones de derechos. En estos casi cinco años, la Comisión de Control y Transparencia ha multiplicado su actividad, ya sea de oficio o a instancias de las administraciones, y se ha ido encontrando con trabas imprevistas en un inicio. Básicamente son dos: la dificultad de acceso a la documentación policial necesaria y la falta de medios, sobre todos humanos, para realizar su trabajo.

