Una edición anterior de visiones cuánticas. Efe

La política cuántica necesita verse

Es conveniente que la ciudadanía vea la utilidad de las inversiones en estas política que tienen mucho que ver con la protección a la ciudadanía

Braulio Gómez

Braulio Gómez

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Esta semana se inaugurará el IBM-Basque Country, el ordenador cuántico más avanzado de Europa. Esta inauguración se producirá en el momento en el que ... la ciudadanía está más desenganchada del futuro y de la tecnología y con una opinión pública más pendiente de proteger su bienestar, su salud y su seguridad que de progresar a través de las revoluciones tecnológicas. Por eso es importante que desde las instituciones hagan el esfuerzo de acercar los sueños cuánticos a la ciudadanía a través de una explicación sencilla y masticable sobre cómo pueden ayudar a proteger mejor su bienestar, su seguridad y su salud.

