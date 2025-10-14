Ayuso rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez sobre el aborto: «He sufrido la pérdida de dos bebés» La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica de interrupción de embarazo

Iñaki Juez Martes, 14 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

Nuevas declaraciones polémicas de Isabel Díaz Ayuso. En pleno debate sobre el aborto en la Comunidad de Madrid, su presidenta ha rechazado las lecciones «de machito» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta cuestión y ha recordado que ella «ha sufrido la pérdida de dos bebés».

«Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Así, ha censurado que Sánchez, al que ha calificado de «Dios», hable del tema del aborto con esa «ligereza y frivolidad» y ha criticado que las mujeres hayan pasado «de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo». Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.

Este mismo martes Sánchez ha confirmado que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para «blindar» el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, así se va a «solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43». Asimismo, requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores.

Hace dos semanas, se produjo en el Ayuntamiento de Madrid una polémica en el que los populares apoyaron y después se desdijeron de la iniciativa de Vox sobre el inexistente síndrome post interrupción del embarazo. «Espero que haya una mayoría», ha confiado Sánchez apretando las tuercas al PP. «Si, como dice, está dispuesto a defender el derecho al interrupción del embarazo, no debe tener ningún problema» para su blindaje constitucional, ha rematado.