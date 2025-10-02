El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Almeida reconoce ahora que el síndrome postaborto que aprobó el PP junto a Vox «no es una categoría científica»

El alcalde de Madrid asegura que la información «voluntaria» que se dará a las mujeres que interrumpan su embarazo «no la determinará» el partido de Abascal

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:58

Dicen que rectificar es de sabios. Es lo que ha debido de pensar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando ha tratado de ... desenredar la nueva madeja creada tras el apoyo de su partido a una polemica iniciativa de Vox sobre el aborto. La propuesta, aprobada el martes en el pleno municipal, establecía que se debe de informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo sobre las consecuencias del conocido como síndrome postaborto. PSOE y Más Madrid votaron en contra. Pues bien, el regidor del PP ha tenido que reconocer apenas 48 horas después que ese trastorno carece de «categoría científica». En otras palabras, que no existe.

