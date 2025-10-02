Almeida reconoce ahora que el síndrome postaborto que aprobó el PP junto a Vox «no es una categoría científica»

Dicen que rectificar es de sabios. Es lo que ha debido de pensar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando ha tratado de ... desenredar la nueva madeja creada tras el apoyo de su partido a una polemica iniciativa de Vox sobre el aborto. La propuesta, aprobada el martes en el pleno municipal, establecía que se debe de informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo sobre las consecuencias del conocido como síndrome postaborto. PSOE y Más Madrid votaron en contra. Pues bien, el regidor del PP ha tenido que reconocer apenas 48 horas después que ese trastorno carece de «categoría científica». En otras palabras, que no existe.

De esta forma, Martínez-Almeida ha tratado de calmar las aguas tras las muchas críticas recibidas por el apoyo a esa propuesta asegurando que «no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento». Y, en todo, caso, que los datos «no los va a determinar Vox ni el PP». Ese función recaerá en el «extraordinario equipo de profesionales« municipales, «quienes saben de esto», ha destacado este jueves el alcalde desde el Colegio de Médicos, donde ha recogido el premio 'Madrid Longevity' por ser Madrid la ciudad más longeva de Europa.

«Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado», afirmaba la concejala de Vox Carla Toscano durante el Pleno sobre los síntomas del falso síndrome. En ese sentido, Martínez-Almeida ha replicado que «apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario» del partido liderado por Santiago Abascal. En este punto ha instado además a «no confundir a las mujeres y no transmitirles un mensaje equívoco».

Y para explicar su postura, José Luis Martínez-Almeida ha puesto de ejemplo «la intervención más racista que ha habido en el Congreso de los Diputados, la de Miriam Nogueras (Junts) defendiendo la proposición para traspasar las competencias de inmigración. El PSOE dijo claramente que ellos no compartían eso, sin perjuicio de que entendían que debían dar esa competencia en materia de inmigración. Parece curioso que se pueda apoyar en unos casos y en otros no».

El primer edil ha incidido en que «nadie duda de que las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que ellas estimen adecuada». No obstante, Martínez-Almeida ha explicado que «se va a poner a disposición de una mujer que se va a someter a una intervención quirúrgica, en este caso un aborto, si quiere disponer de esa información».

«Categoría científica reconocida»

En todo caso, la información municipal no incluirá el supuesto trastorno. «De hecho, en el discurso que hizo el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, no se menciona el síndrome post-aborto como una categoría científica reconocida», aclaraba el regidor. «Nosotros coincidimos con Vox simplemente en que hay que proporcionar información. Son circunstancias distintas como lo argumenta Vox y como lo argumenta el Partido Popular. Y ahí es donde hay que ir, al discurso que hace el PP en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid», ha incidido.

Tal es así que en el Pleno la concejala de Vox Carla Toscano «no quedó precisamente contenta con lo que se dijo desde el Partido Popular», asegura el primer edil. «Coincidimos en dar información», ha resumido, para insistir en que sólo apoyaron la facilitación de «la información sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica como es el aborto», una información que las mujeres quieran aceptar «libre y voluntariamente», ha resaltado.

Preguntado por los motivos por los que aprobaron esa proposición de Vox cuando eran evidentes las diferencias y no necesitaban sus votos, el alcalde ha recordado que el PP presentó una enmienda transaccional con el espíritu de lo que pretendían pero que no fue aceptada por los de Javier Ortega Smith.