Ayuso carga contra los «caniches» del Gobierno que atacan a las empresas

La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó la sesión semanal en la Asamblea de Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso volvió a ... cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.

Si la pasada semana Ayuso tiraba de ironía al suplicar a los socialistas que «delincan un poco más de despacio» porque con tantos escándalos debe levantarse a las cinco de la madrugada para mantenerse informada, en esta ocasión cargó contra los «caniches del Gobierno» que atacan en su nombre a empresas como Quirón, «el mejor grupo sanitario de España» según la presidenta y al que la Comunidad de Madrid ha pagado 5.000 millones en los últimos seis años por sus servicios hospitalarios.

Estos «caniches», dijo en referencia a los medios de comunicación supuestamente afines al Gobierno, aplican manipulaciones informativas propias de una dictadura, denunció Ayuso.

No faltó en el turno de palabra de la presidenta la referencia habitual a Pedro Sánchez al que en esta ocasión calificó como «inquiocupa» por mantenerse contra viento y marea en la Moncloa pese a que no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos y por tanto no tiene contrato, no tiene palabra«.