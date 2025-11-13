El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de este jueves en la Asamblea de Madrid. EP

Ayuso carga contra los «caniches» del Gobierno que atacan a las empresas

La baronesa madrileña acusa a los medios supuestamente afines al Gobierno de atacar a empresas como el grupo Quirón, con el que la Comunidad de Madrid ha contratado servicios hospitalarios por valor de 5.000 millones en seis años

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó la sesión semanal en la Asamblea de Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso volvió a ... cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ayuso carga contra los «caniches» del Gobierno que atacan a las empresas

Ayuso carga contra los «caniches» del Gobierno que atacan a las empresas