Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición» La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S. Madrid Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14 | Actualizado 13:30h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

La presidenta había explicado a los medios de comunicación a su llegada a la Catedral que iba a pedir a la patrona de Madrid «prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas».

Después de no haber podido acudir tampoco el sábado a la jornada del PP andaluz, todo apunta a la presidenta está indispuesta por un proceso vírico «sin importancia» que le haya ocasionado un leve mareo, típico de esta época del año.