El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz. EFE

Fatiga de materiales

Entre líneas ·

Sánchez recibe oxígeno político mientras Feijóo lo fía todo a un tremendismo hiperbolico que empieza a tener sus límites

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

Comenta

La luz verde este miércoles del Congreso al embargo de armas a Israel y a la ley de movilidad sostenible ha dado un balón de ... oxígeno político al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que se constataba su fragilidad parlamentaria y ya sonaban las trompetas de la derrota final. Que es un Ejecutivo débil lo sabemos desde el día en el que nació, en minoría, sin un programa estratégico alternativo. Y con apoyos muy dispares que chocan entre sí, como lo muestra la colisión de intereses que libran entre sí Podemos y Junts per Catalunya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  6. 6

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8

    La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201
  9. 9 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos
  10. 10

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fatiga de materiales

Fatiga de materiales