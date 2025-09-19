Ada Lluch, la influencer catalana de extrema derecha que dejó de ser 'woke' cuando su novio le enseñó «cómo funciona la vida»

Cada vez que veo a una mujer saliendo con un hombre progresista, asumo que es lesbiana»; «España era mejor con Francisco Franco Bahamonde. Y cada ... persona que vivió bajo su liderazgo está de acuerdo con ello». «Si al hombre con quien quiero formar una familia me dijera 'borra tu perfil de X y cuida a nuestra familia', lo haría inmediatamente». Son solo algunos ejemplos de las frases que ha lanzado desde sus redes sociales la influencer catalana Ada Lluch. La chica, de 25 años, no dejaría de ser una influencer más con ideas ultraconservadoras de no ser porque este pasado fin de semana participó activamente en la manifestación contra la inmigración que se celebró en Londres. Allí gozó de unos exiguos pero fructíferos ocho minutos en el escenario para lanzar sus mensajes a una multitud de más de 110.000 personas.

It was the honor of my lifetime to speak at the UTK Rally today to nearly 3,000,000 patriots from the United Kingdom and the world!



WE WILL MAKE EUROPE, EUROPE AGAIN!



Thank you @TRobinsonNewEra for having me! 🇪🇸🇬🇧 pic.twitter.com/n6yc6kycPu — Ada Lluch (@ada_lluch) September 13, 2025

«Si es la primera vez que oyes de mí, no soy política, solo soy una chica española de 25 años que quiere que sus futuros hijos sepan que hizo todo lo que estuvo a su alcance para darles un lugar al cual llamar hogar... en Europa», se presentó justo después de tener unas palabras de recuerdo a la viuda de Charlie Kirk. Luego se centró en el tema de la inmigración y en sus supuestos peligros. «¿No estáis cansados de despertar todos los días con la noticia de otra mujer o niño inocente que ha sido violado, agredido o incluso asesinado?», preguntó, antes de dirigirse a «los hombres» para pedirles que «protejan a las mujeres».

También lanzó soflamas contra el sistema, acusando al «establishment político» de propiciar la llegada de migrantes. «Nuestras naciones han sido completamente invadidas y el terror ya se ha desatado», afirmó mostrándose «aterrada» porque sus futuras hijas tengan que «usar burka». Defendió que sus palabras no la hacen racista, sino «patriota», y lamentó que, supuestamente, los gobiernos «subvencionen» a las personas extranjeras para que «tengan hijos», algo que enlazó con la teoría, extendida por la ultraderecha francesa y también por Vox, del «gran reemplazo demográfico». «Necesitamos empezar a tener más bebés ya», gritó, antes de despedirse con un muy americano «Dios os bendiga y Dios salve a Occidente».

Y es que esta joven de Tortosa, que no tiene hijos, es una ferviente admiradora de Trump y sus políticas MAGA. Basta ver la gorra con la que posa en la foto que ilustra esta noticia y en la que se puede leer 'Make Europe Great Again', a imagen y semejanza del lema de este grupo estadounidense. En su cuenta de Instagram, donde suma 39.000 seguidores, se mezclan los típicos posados de influencer con mensajes e imágenes de contenido político. Entre ellas, y fijada como una de las primeras, una en la que posa con el magnate republicano. Algo más abajo, aparece con Santiago Abascal. Curiosamente, tanto en esta red social como en 'X', escribe sus mensajes casi exclusivamente en inglé

Pero, ¿cómo una chica de Tortosa acaba teniendo acceso a Donald Trump? La joven, que estudió tres años de la carrera de Medicina en la Autónoma de Barcelona, se trasladó a Estados Unidos en 2023 y allí conoció a Joey Mannarino, comentarista y estratega político para varios candidatos conservadores. Se convirtieron en pareja y ella comenzó a acudir a actos republicanos en los que fue coincidiendo con altos mandos del partido hasta llegar al magnate.

La influencer admite que fue Mannario quien le «abrió los ojos» y le «hizo entender cómo funciona la vida». Porque ella, hasta entonces, distaba bastante de esa ideología. Era, de hecho, una joven 'woke', el término que la extrema derecha usa de forma peyorativa y que tiene su origen en la lucha de la comunidad afroamericana estadounidense contra el racismo.

La relación no duró porque él no quería tener hijos, algo de lo que ella, coherente con sus ideas de ganar en número a los migrantes, está deseosa. Lo reconoció ella misma en un tuit (cuenta con 373.000 seguidores en la red de Elon Musk) del pasado mes de mayo. «Quiero tener hijos y los quiero lo antes posible. No puedo empezar a tener un ejército de bebés a los 31 años», detalla antes de confesar que «si el hombre con el que quiero formar una familia me dijera 'borra tu cuenta de X y cuida de nuestra familia', lo haría inmediatamente».

Tras su aparición en Londres, donde su corto discurso fue aplaudido fervorosamente por los asistentes, Ada Lluch no descarta convertirse en militante de Vox. Lo ha reconocido en el diario 'El País': «Probablemente me gustaría unirme a Vox pronto. Como no vivo en España a tiempo completo, aún no lo he hecho». Para ella, entrar en política «sería un honor», pero su «prioridad es formar una familia y ser una madre presente. Creo que esa es mi vocación principal. Solo me dedicaría completamente a la política si sintiera que realmente podría marcar una diferencia. Considero inaceptable el estado actual de Europa; si pudiera hacer algo para cambiarlo, aprovecharía la oportunidad de inmediato… por mis futuros hijos».