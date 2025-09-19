El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ada Lluch, la influencer catalana de extrema derecha que dejó de ser 'woke' cuando su novio le enseñó «cómo funciona la vida»

La joven, de 25 años, dio un discurso en la manifestación ultra que se celebró el pasado fin de semana en Londres

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:54

Cada vez que veo a una mujer saliendo con un hombre progresista, asumo que es lesbiana»; «España era mejor con Francisco Franco Bahamonde. Y cada ... persona que vivió bajo su liderazgo está de acuerdo con ello». «Si al hombre con quien quiero formar una familia me dijera 'borra tu perfil de X y cuida a nuestra familia', lo haría inmediatamente». Son solo algunos ejemplos de las frases que ha lanzado desde sus redes sociales la influencer catalana Ada Lluch. La chica, de 25 años, no dejaría de ser una influencer más con ideas ultraconservadoras de no ser porque este pasado fin de semana participó activamente en la manifestación contra la inmigración que se celebró en Londres. Allí gozó de unos exiguos pero fructíferos ocho minutos en el escenario para lanzar sus mensajes a una multitud de más de 110.000 personas.

