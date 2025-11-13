El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

DPA

El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

Considera que el plazo máximo de dos meses es «demasiado corto» para dictar una resolución absolutoria y alzar las medidas cautelares y que no es compatible con el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:27

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva». Así lo ha firmado en sus conclusiones -que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal- sobre el caso que afecta a más de treinta antiguos altos cargos del Govern, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Éste último se juega mucho, ya que la respuesta del TJUE podría dificultar o una nueva petición de extradición por parte del Tribunal Supremo. En el caso que relativo a la aplicación de esta normativa a los CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

