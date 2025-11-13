El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios Considera que el plazo máximo de dos meses es «demasiado corto» para dictar una resolución absolutoria y alzar las medidas cautelares y que no es compatible con el Derecho de la Unión

Olatz Hernández Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:27 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva». Así lo ha firmado en sus conclusiones -que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal- sobre el caso que afecta a más de treinta antiguos altos cargos del Govern, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Éste último se juega mucho, ya que la respuesta del TJUE podría dificultar o una nueva petición de extradición por parte del Tribunal Supremo. En el caso que relativo a la aplicación de esta normativa a los CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

En la vista celebrada en julio en Luxemburgo, la Comisión Europea ya criticó que la Ley de Amnistía parece prefabricada para que «el Gobierno garantizase la impunidad de sus socios políticos», lo que pone en duda el «interés general» de dicha norma. Además, advirtió ante el tribunal que Pedro Sánchez «no atendió a las recomendaciones de la Comisión de Venecia» en relación a que se tomara «el tiempo necesario para un diálogo que permitiera la reconciliación social y política» en Cataluña. Tampoco en lo relativo a la necesidad de «una mayoría cualificada» para la aprobación de esa ley. A pesar de que las leyes de amnistía son competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión Europea sostiene que esto «no afecta» a la competencia del TJUE para determinar si esta normativa se ajusta al Derecho de la Unión. La Comisión apunta que es el Tribunal de Cuentas el que debe determinar «si se habrían visto afectados los intereses financieros de la Unión»; es decir, si los fondos europeos financiaron el procés sin estar previstos para ello. Con todo, afirma que algunos elementos de la Ley de Amnistía «impiden» al Tribunal de Cuentas llevar a cabo estas investigaciones, en alusión a que la ley establecía apenas dos meses de plazo desde su aprobación para que se pudiera aplicar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión