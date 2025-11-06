Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura
Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura
Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:44
Este bloqueo se traduce en una ofensiva parlamentaria. El Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el el techo de gasto, porque ... los postconvergentes se niegan si quiera a negociar, y además han registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Gobierno del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso. Los postconvergentes no votarán además a favor a otras 21 leyes que están en tramitación de los grupos del Gobierno.
El Ejecutivo ha perdido su «capacidad legislativa», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa desde el Parlamento español. Hace ya más de 10 días que Junts anunció su ruptura con los socialistas y lamenta que el presidente del Gobierno no haya explicado aún cómo piensa seguir gobernando en minoría. «Cuando se está en minoría, hay que ir al Congreso a explicarse», ha avisado la dirigente nacionalista.
Junts, en cualquier caso, sigue sin pedir elecciones y descarta una moción junto al PP y Vox. Los nacionalistas insisten en que el Gobierno tiene que cumplir los acuerdos. «No habrá estabilidad si no se respeta a Cataluña», ha advertido Nogueras.
Leyes del Gobierno que Junts ha decidido vetar en el Congreso
-
Ley de Familias
-
Ley de la universalidad del Sistema Nacional de Salud
-
Ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud
-
Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía
-
Ley de información empresarial sobre sostenibilidad
-
Ley de Industria y Autonomía Estratégica
-
Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores
-
Ley de administradores y compradores de créditos
-
Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas para menores
-
Ley Orgánica de Régimen Electoral Genera
-
Ley de inclusión social de las personas con discapacitado
-
Ley de Información Clasificada
-
Ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación
-
Ley de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea
-
Ley sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero
-
Ley para modificar el Sistema Universitario
-
Ley de inclusión laboral de personas con discapacitado
-
Ley para la protección de la libertad de expresión
-
Ley sobre jurisdicción universal
-
Ley sobre comercio exterior y materia de defensa
-
Ley por la transposición de la directiva UE 2024/ 1226
-
Ley por el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima
-
Ley por la regulación del voto telemático en las cesiones de los órganos de gobierno de las administraciones públicas
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión