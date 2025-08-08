Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el islamismo es una «ideología extremista» que «trae consigo sus propias leyes y que son incompatibles con nuestra ... cultura». Un argumento que utilizó este viernes para defender la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla de vetar el uso de instalaciones deportivas para la celebración de rituales religiosos islámicos como la Fiesta del Cordero o el Fin del Ramadán. «Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión», escribió en sus redes sociales.

En opinión del dirigente voxista, «no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes» sino que el país se encuentra «ante la amenaza real de una ideología extremista como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado». Una religión «nociva para los derechos y las libertades de los europeos», denuncia Abascal, que avanza por todo el continente «por culpa de populares y socialistas que, bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan».

Según el presidente de Vox, «no es una casualidad», allí donde el islamismo avanza «retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales» y «se violenta a los niños». «Todo esto -destacó- son realidades que ya vivíamos en muchas zonas de España». También explicó que, por mucho que «intenten ocultarlo», en España «se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil«, mientras PP y PSOE »miran para otro lado». De hecho, «hay más de 3.000 niñas en riesgo de mutilación genital femenina y 72 nuevos casos detectados en Canarias en un solo año».

¡Sí! Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión...



Porque no estamos ante un debate sobre la… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2025

Abascal no solo vincula a la religión musulmana con el retroceso en libertades también lo hace con la delincuencia y el terrorismo recordando que el año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. «No es una casualidad», insiste el dirigente ultraderechista, que recalca además que «España no es Al Ándalus» y, del mismo modo que su partido pide que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo, reclama también «que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer».

Para el líder voxista, «es únicamente de sentido común» vetar «cualquier práctica incompatible con nuestras libertades y derechos fundamentales» porque quiere «que España siga siendo España» y que las calles «sigan siendo y pareciendo calles de España y no de un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales». «Para nosotros -añadió- es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres». Y avisa a «quienes pretendan demonizar» a su formación por ello que se encontrarán «frente a frente con millones de españoles que ya se han hartado de pagar con sus impuestos la invasión que promueven el PP y el PSOE».

Un «bochorno internacional»

Abascal se pronunció poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la figura de la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, tildase el episodio de «bochorno internacional» e instase a la alcaldesa de Jumilla a que dé marcha atrás. «Aún está a tiempo», dijo Saiz antes de afirmar que Vox ya ha dicho que su intención es «extender estas propuestas donde pueda hacerlo», es decir, donde los populares necesiten los votos de la formación ultra para sacar adelante sus políticas.

La ministra de Inclusión defendió que España no sería el país que es «sin el aporte de la cultura musulmana en nuestra lengua o en la ingeniería civil» y recordó que el «20% de los afiliados a la Seguridad Social en Jumilla son extranjeros». En una entrevista en Antena 3, volvió a insistir en que el Ejecutivo estará «muy vigilantes para velar por el cumplimiento de la Constitución» y no descarta que el choque acabe en los tribunales. Podemos en la Región de Murcia ya anunció hace unos días que iría a la Fiscalía por esta moción pactada por los populares y la formación de Abascal que en su exposición de motivos sí alude a las «prácticas culturales foráneas», aunque el texto aprobado no tiene menciones a la religión mahometana ni a ninguna otra.