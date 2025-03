La ciudad romana que se oculta bajo un puente a una hora de Bilbao La historia la sitúa entre el siglo II a. C. y el V o VI d. C., pero las 26 hectáreas de suelo que se estima que llegó a ocupar esconden mucho más

C. Ortiz Sábado, 29 de marzo 2025, 12:01

La existencia de Deóbriga en el yacimiento arqueológico de Arce-Mirapérez se conoce desde finales del siglo XIX por hallazgos dispersos, pero no fue hasta 1999 cuando se realizaron las primeras excavaciones. El puente de acceso a Ircio, en la carretera BU-740 que conecta Miranda de Ebro con Logroño, «cobija» bajo la calzada los únicos restos de Deóbriga que, en estos momentos se pueden ver: dos murallas de distinta antigüedad que, colocadas en esquina, marcan uno de los límites de una ciudad romana que la historia sitúa entre el siglo II a. C. y el V o VI d. C. Pero las 26 hectáreas de suelo que se estima que llegó a ocupar la zona poblada esconden mucho más.

En los últimos años un equipo de expertos trabajan en desenterrar más secretos de esta ciudad romana que se encuentra a tan solo una hora de Bilbao. Se han propuesto llegar a crear un mapa topográfico que permita conocer al detalle cómo era urbanísticamente esa población y cuáles eran sus singularidades, pero sin tener que mover ni una sola piedra para descubrirlo.

La conocimiento sobre Deóbriga aumenta año tras año. Hace dos veranos un dron sobrevoló la zona con el objetivo de captar imágenes que identificasen perfectamente algunos elementos de lo que fue esta ciudad romana en su época de esplendor. A estas labores se le sumó un análisis geofísico del suelo a través de una herramienta que permite tras varias pasadas sobre un mismo terreno diferenciar los distintos tipos de materiales que hay en el subsuelo y recrear una foto de lo que esconde ese mundo subterráneo.

De momento lo que tienen claro son los límites de una ciudad rectangular, con calles muy lineales, que se cruzan en ángulo recto. Un diseño bastante convencional, según los estudiosos, aunque cada una siempre tiene alguna singularidad. La ubicación de foro y la colocación algo descentrada de las puertas a lo largo de la muralla podrían marcar la diferencia. El tiempo y la investigación lo dirán.