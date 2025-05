El Londres más Real

Iratxe López Jueves, 1 de mayo 2025, 21:49 Comenta Compartir

Eres de las personas que no se han perdido ni un episodio de 'The Crown'? ¿Sigues la actualidad real inglesa, el culebrón de Guillermo-Kate versus Enrique-Meghan? ¿Tienes la típica taza con la cara de Lady Di? Si este es tu caso, tal vez te interesen las siguientes líneas. Si no lo es, no importa, cualquier excusa es buena para regresar a Gran Bretaña. El verano de 2025 traerá citas reales para redondear con rotulador rojo en el calendario, acontecimientos reales que afectan a la monarquía. Por eso, mejor adelántate y coge ya los vuelos. Primera cita imprescindible: Trooping the Colour en Londres, para el 14 de junio.

El desfile festeja el cumpleaños oficial del Carlos III. Si quieres verlo, más vale madrugar porque la gente empieza a congregarse a partir de las 9 de la mañana. Sale desde el Palacio de Buckingham y desciende por The Mall hasta Horse Guards Parade, donde los miembros de la familia real esperan para contemplarlo. Reúne a más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos en un deslumbrante despliegue de tradición militar. Sus orígenes se remontan al siglo XVII. El momento más importante es la inspección del rey a las tropas, después la familia saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham. Queda, como punto final, el desfile aéreo de la Royal Air Force en el que participan desde históricos Spitfires hasta modernos aviones de combate.

Del 17 al 21 de junio, la atención se dirige hacia el Royal Ascot, en la campiña de Berkshire. Puedes llegar allí desde Londres en tren. Famoso por su elegancia, mezcla la emoción de las carreras de caballos de categoría mundial con la aparición de la alta sociedad británica. Cada jornada arranca con la Royal Procession a las 14:00 horas, espectáculo que sirve para trasladar a la familia real a su palco en carruajes tirados por caballos, por si quieres contemplarlo. Entrar es bastante más difícil, todo el mundo quiere admirar de cerca los sombreros, los fracs y los elaborados adornos.

Más sencillo será asistir al cambio de guardia del Castillo de Windsor, que puede verse tres veces por semana a las 11.00 horas. Tradición del país, consiste en el traspaso de responsabilidades de la Vieja Guardia a la Nueva Guardia, dirigida por una banda de regimiento, un cuerpo de tambores o una banda de gaitas. La Guardia Vieja, vestida con túnica roja y sombrero de piel de oso, forma frente a la Sala de Guardia mientras llega la Guardia Nueva. Cuenta con fechas exactas, así que consúltalas antes de acudir.

Ampliar El Yeoman Warder se dirige a los visitantes el la Torre de Londres. Peter Nicholls

Por cierto, los Salones de Estado del Palacio de Buckingham abren al público en verano. La opulencia casi ciega en estas estancias repletas de lámparas de araña, mobiliario lujoso y obras de arte. Utilizados para ceremonias oficiales y recepciones reales, destacan la Sala del Trono, la Pinacoteca y el Salón de Baile, donde se celebran los banquetes de Estado. Además, es posible adentrarse en la elegancia de la Gran Bretaña eduardiana con la exposición 'The Edwardians: Age of Elegance' en la King's Gallery del Palacio de Buckingham. Muestra el opulento estilo de vida, de arte y de moda presentes a finales del siglo XIX y a principios del XX. Retratos, obras de arte y objetos históricos enseñan el refinamiento y los cambios sociales.

Y para finalizar, en la Torre de Londres, el ritual histórico de la Ceremonia de las Llaves tiene lugar todas las noches a las 21:53 en punto. Desde hace más de 700 años, reproduce el cierre oficial de las puertas. Siete minutos antes de las diez de la noche, el Chief Yeoman Warder, vestido con el uniforme de Beefeater, es escoltado por un miembro de la Guardia de la Torre para asegurar la fortaleza. El Chief Yeoman Warder se acerca con las llaves ceremoniales y grita: «Alto, ¿quién viene ahí?», a lo que el guardia responde: «¡Las llaves!». Entonces se cierra este espacio y listo, todos a casa.

