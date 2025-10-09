Teatro, cine y mucha música este fin de semana en Vitoria. ¿Con qué plan te quedas? Sonidos que van desde el rock a la partitura clásica se mezclan en la capital alavesa con productos ecológicos y el recuerdo a un mito del baskonismo

Viernes | Teatro Félix Petite (Centro Cívico Ibaiondo), 19:30 horas Teatro: 'Un sublime error'

'Un sublime error' está basada en los personajes masculinos ligeramente perdidos de la obra de Jan Lauwers, interpretado por Gonzalo Cunill. La obra, que se estrena en Euskadi en el teatro vitoriano, hace un retrato íntimo de un hombre que mira al mundo con asombro y ni siquiera logra entender por qué él también forma parte del mismo.

La obra de Jan Lauwers se basa en una búsqueda por esbozar un retrato lo más completo posible de la persona con quien esté colaborando en ese momento. Para él tienen la misma importancia el personaje y la persona que le da vida.

Entradas: 18 euros.

Plaza de la Virgen I Viernes, de 18.30 a 21.00 horas Baskonia en el centro

Este viernes, de 18.30 a 21.00 horas, el corazón de la ciudad se teñirá de azulgrana con un evento de Baskonia, una cita pensada para disfrutar de una tarde de baloncesto, música y diversión. La Plaza de la Virgen se transformará en un gran espacio baskonista con actividades para todas las edades. Los aficionados podrán demostrar su puntería en las canastas reales o en los simuladores de tiro, divertirse con los hinchables o llevarse un recuerdo único en el fotomatón baskonista. Además, la jornada estará acompañada de una atmósfera festiva con la actuación en directo de Live Sax, que ofrecerá varios pases durante la tarde junto a un DJ que pondrá ritmo y energía al evento.

Viernes | Bar Iceberg (Salburua), 20;00 horas Skaribe

Skaribe es una banda formada por músicos latinoamerianos y vascos que combina ska, funk, reggae, soul y jazz. Formada en Vitioria hace cinco años, ha realizado más de 350 por todo Euskadi, con un repertori de temas internacionalmente conocidos en géneros que ellos consideran que pueden mantener su esencia desde otra perspectiva.

Entrada libre.

Viernes | Bar Óxido (Zapatería, 97), 20:00 horas Gove

No abundan las formaciones que, en su instrumentación, se componagn de guitarra acústica, violín y contrabajo. Y eso es lo que propone Gove, una banda que nace a finales de 2024, cuando David Gómez Velasco (cantante, guitarra, armónica) se conjura con Mario Martín Valencia (fiddle) y Rodrigo Carranza Fisher (contrabajo), con quienes había coincidido en otras bandas, para dar vida a algunas viejas canciones que David tenía guardadas en un cajón. Así dieron vida a diez temas originales con textos en castellano y sonidos que bailan entre blues, folk y country con una identidad única que la voz principal imprime a cada tema.

El Óxido de la Zapa, fiel a su apuesta musical, brinda este viernes un directo vibrante y cargado de emoción.

Entrada libre.

Vienes | Plaza de Santa María, 20:30 horas Ciudad de cine: 'Yo volé con Essie Hollis'

El documental 'Yo volé con Essie Hollis', una pieza sobre la visita a Vitoria-Gasteiz del mítico jugador baskonista el pasado mayo, se estrena este viernes en la Plaza de la Catedral Santa María. De la mano del programa radiofónico Kiroleros, Hollis pasó varios días en la capital alavesa y el territorio, recordando sus días de jugador en el equipo azulgrana, y recibió un merecido homenaje en el Pabellón de Mendizorrotza.

Incluye el pase de la película 'Hoosiers: Más que ídolos' (EE UU. 1986. 114 min), un filme baloncestístico de David Anspaugh.

Entrada libre. En caso de lluvia la proyección se trasladará al pórtico de la Catedral.

Viernes | Jimmy Jazz, 21:30 horas El Reno Renardo

El Reno Renardo nace en 2006 de la mano de Jevo (Valhalla, Soulitude), como un proyecto paralelo que surge con la única intención de divertirse haciendo algo poco habitual, dando lugar a una fuerza imparable de sarcasmo, riffs de guitarra y letras ácidas. Cada concierto se convierte en una divertida velada de calidad con una fiel 'horda de orcos'. El Reno Renardo ha editado ya nueve álbumes y es un fenómeno en redes sociales, donde ya se acerca a los 15 millones de reproducciones en Youtube y varios millones más en el resto de plataformas digitales. En la sala vitoriana no faltarán clásicos como 'Camino Moria', «Meriendacena medieval' o 'Crecí en los 80'.

Entradas: 18 euros anticipada. Apertura de puerta: 21:00 horas.

Sábado | Plaza de los Fueros, 10:00 horas Bionekaraba

La Plaza de los Fueros alberga este sábado la trigésima edición de la feria ecológica BIONEKARABA, organizada por Bionekazaritza (Asociación de productores, transformadores y consumidores ecológicos de Álava). Durante toda la mañana, de 10:00 a 15:00 horas, se podrá disfrutar de productos ecológicos locales, además de otras actividades como deporte rural, taller de semillero para txikis, showcooking ecológico de manos del restaurante Karmine o el concierto del grupo Magufada.

La céntica plaza de la capital alavesa acogerá una treintena de stands con una gran variedad de productos: pan, repostería, verduras, legumbres, mermeladas, miel, patés, quesos, aceite, biocosmética o bisutería. La mayoría procede del mismo territorio alavés, pero también habrá de otras zonas limítrofes como Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Iparralde y Burgos.

Sábado | Bar El Abuelo (Zapatería, 99), 13:30 horas Moni Garage

Moni Garage aparece en la escena musical en enero de 2017 con un formato básico de guitarra, bajo, batería y voz; y han transitado por los caminos adyacentes el rock&roll, desde los sonidos de pub inglés hasta clásicos del soul más guitarrero, «con homenajes a la escandinavia ramoniana y recuerdos del punk-blues japonés».

'Reina Sideral' da nombre a su primer álbum: más de diez temas propios y numerosas covers dan forma al repertorio de sus directos.

Entrada libre.

Sábado | Mendizorroza, Catedral de Santa María, Conservatorio Jesús Guridi, Jimmy Jazz e Izaskun Arrue Kulturgunea Festival Aitzina Folk

Regresa el Festival Aitzina Folk de Vitoria, un evento solidario que busca recaudar fondos en la investigación de la ataxia telangiectasia (AT), una enfermedad rara, genética y neurodegenerativa. En su decimotercera edición, el certamen se celebra el próximo sábado en diferentes escenarios como el polideportivo Mendizorroza, la Catedral de Santa María, el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi, la sala Jimmy Jazz y el Izaskun Arrue Kulturgunea.

El arranque se producirá en el pórtico de la Catedral Vieja este sábado (19.00 horas) de la mano de Ziza Folks. Integrado por Maialen Fernández (violín y voz), Miren Eeles (violín, piano, bodhrán) y Ane Belén Ruiz (violonchelo y voz), este joven trío luce temas tradicionales del folk celta e ibérico. Entre esos nombres destacados del programa se encuentran Oskarbi (21 de noviembre, Izaskun Arrue); Karmento (29 de noviembre, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, artista folclórica que participó en el Benidorm Fest con 'Quiero y duelo', siendo una de las finalistas, y actualiza el cancionero manchego; Haizea Arrosa y Faltriqueiras (5 de diciembre, en Jimmy Jazz); el grupo Doolin' (20 de diciembre, Teatro Félix Petite); Xabi Aburruzaga, trikitilari y compositor vizcaíno, y Fetén Fetén (28 de diciembre, polideportivo Mendizorroza).

Sábado | Hell Dorado, 21:00 euros The Morlocks

Formados en San Diego en 1984, The Morlocks se convirtieron en uno de los pilares básicos de la escena de la costa oeste de Estados Unidos, siendo en la actualidad una de las grandes bandas del garage-punk 60's, compartiendo ese trono con grupos como Fuzztones, Lyres, Chesterfield Kings o Cynics. Su último trabajo hasta la fecha es 'Bring On The Mesmeric Condition', de finales de 2018, mezclado y masterizado por Jim Diamond, de los Dirtbombs para darle sonido 'Motor City. Ha pasado el tiempo, pero los Morlocks no han dejado de crecer. En Vitoria estarán teloneados por The Fuzzy for Her.

Entradas: 20 euros.

Domingo | Iglesia de El Pilar, 12:00 horas Concierto de la Banda Municipal en El Pilar

El Ciclo de Música al Aire Libre llega a su fin con el concierto de la Banda Municipal en el barrio de El Pilar, que este fin de semana celebra sus fiestas. Este concierto titulado 'El último Reino' tendrá lugar en el exterior de la Parroquia de El Pilar (entrada libre). Bajo la batuta del director Luis Orduña, el programa incluye: 'De Andalucía a Aragón' (Jaime Texidor), 'Alhambra, el último reino' (Raquel Sánchez), 'Aragón' (Isaac Albeniz), 'Hispania' (Óscar Navarro) y 'Carmen Suite No. 2' (G. Bizet/Takahashi).

Pobes I Domingo Feria de la Alubia

Este domingo, en Pobes, la protagonista es la Alubia Pinta Alavesa. La XXIX Edición de esta feria reunirá a los productores a partir de las 10:00 de la mañana en los puestos de venta de productores locales (de quesos, de repostería, de embutidos) y artesanos. Además, habrá exposición de ganado. A las 11.45 horas, el actor Iñigo Salinero 'Txaflas' se encargará de leer el pregón. Los asistentes también podrán degustar el producto estrella de la jornada a las 13.00 horas y a las 15.00 horas, se celebrará una comida popular a base de alubias con sacramentos. Asimismo, hay previstas actividades para todos los públicos: la actuación del grupo de danza alavés Algara Dantza Taldea a las 11.00, la exhibición de la Hípica Nova Victoria de Ribera Alta a las 11.30 y los herri kirolak familiares y participativos a partir de las 12.00 horas. Por la tarde, festival de Pelota