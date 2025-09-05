Planes para el fin de semana en Álava: feria de Angosto, ruta de pintxos, fiestas de pueblos... El FesTVal llega a su fin mientras regresa el Mercado de la Almendra, el grupo Sua actúa en Falerina y La Florida se llena de dantzas

Semana del Pintxo de Álava I Vitoria y Páganos Doce pintxos para degustar

Doce propuestas gastronómicas que optan a convertirse en el mejor bocado en miniatura de Álava a partir de este fin de semana. Once de ellas se podrán degustar hasta el 14 de septiembre en bares de Vitoria, mientras que la duodécima estará disponible en la localidad de Páganos, en Rioja Alavesa. El precio: 3 euros. Los participantes de la Semana del Pintxo de Álava son:

SUA. Gorka Arrieta y Rebeca Vázquez: 'Cubo de Perdiz'.

Toloño Abastos. Aitzol Narbona y Ander Oribe: 'El Tigre de la Libe'.

Mexicano y Mucho Más. Alberto Solana y José María Solana: 'Taco Gobernador'.

Waska! Carlos Dávalos: 'Waffine'.

La Peña Vitoriana. Mikel Fiestras: 'Corbina RG'.

El Puntido. Cristian Solana: 'A Flor de Piel'.

El Trasgu Fartón. Kensy Aaron Rodríguez y María Osinaga: 'Crujiente de Fabada'.

El 2. Javier Almado y Alexander Ramírez: 'Potxi'.

Toloño. Mitxel Suárez: 'Mar Costa Tierra'.

Dólar. Juan García e Iván Fernández: 'Tendón de Aquiles'.

Muskari. Maikel Santos y Nassima Mammeri: 'Txipela'.

Kobatxa. Javier Delgado: 'Takoyaki Canalla'.

Parque de La Florida I Viernes 19.30 horas Dantza plazan

La Academia de Folklore invita a la ciudadanía gasteiztarra a disfrutar del sentido lúdico de la dantza. Una cita en la que el público tiene la oportunidad de participar aprendiendo y bailando danzas tradicionales. Esta cita será este viernes en el kiosko del parque de La Florida a las 19.30 horas.

Casco Medieval I Sábado por la mañana Mercado de la Almendra

El Casco Medieval de Vitoria acogerá este sábado una nueva edición del Mercado de la Almendra tras el parón de agosto. De la mano de la Federación de Comercios y Servicios de Casco Medieval, integrada en Gasteiz On, productores locales, artesanos y comercios el mercado vuelven a instalar sus puestos. Arrancará a las 10.30 y se prolongará hasta las 15.00 horas. A lo largo de la mañana se celebrarán las tradicionales rutas del comercio, de la hostelería, cultural y el rincón gastronómico, con productos alaveses de la mano de Slow Food Araba en la plaza de la Burullería.

Jardín de Falerina I Sábado 20:00 horas Belar Sounds: concierto de Sua

Sua ofrecerá un concierto el sábado a las 20.00 horas en el Jardín de Falerina. Este cuarteto mezcla hábilmente elementos electrónicos con indie rock o post-punk de los 90. Sonidos oscuros y cañeros, letras que cuentan historias, actitud enérgica de sus componentes y potentes directos son algunas de las señas de identidad de esta banda formada por Ane Barrenetxea (voz), Janire López (bajo) Julen Gilbert (guitarra) y Esteban Gaviria (batería).

Urban Concept I Sábado 20.30 Concierto de Evo y Regresion

Las bandas catalanas Evo y Regresion subirán al escenario de la sala Urban Concept este sábado a las 20.30 horas. Evo es un grupo de heavy metal nacido en 1981, impulsado por el bajista Pedro Bruque. Por su parte, Regresion, es una banda de Hard Rock formada en diciembre de 1995.

Hell Dorado I Sábado 21.30 horas Fiesta V aniversario Rekord-ando

La sala Hell Dorado celebra la fiesta del quinto aniversario Rekord-ando con los conciertos de Síndrome de Abstinencia y Último Rekurso. La cita será este sábado a las 21.30 horas.

Sábado, 6 de septiembre Inicio del espectáculo: 20.00 horas FesTVal: Premios Joan Ramon Mainat y gala de clausura

El FesTVal llega a su fin. El colofón lo pondrá la tradicional gala de clausura de la 17ª edición del FesTVal, que tendrá como conductores al periodista Jota Abril y a la actriz Ane Rot. Será un espectáculo que dirigirán Poty Castillo y Alberto Maeso y en el que actuarán, entre otros, los cómicos Xavier Deltell y Daniel Fez.

Risto Mejide, Klaudio Landa, Ana María Bordas y Vicente Vallés.

Durante la ceremonia se entregarán también los Premios Joan Ramon Mainat al reconocimiento de una carrera o trayectoria. En esta ocasión, los cuatro galardonados son Risto Mejide, Klaudio Landa, Ana María Bordas y Vicente Vallés. De igual modo, se entregará el Premio Constantino Romero, que este año recae sobre el periodista Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en Italia y el Vaticano, los Premios FesTVal y el Premio FesTVal-AISGE a la Interpretación, entre otros.

Santuario de Angosto I Domingo por la mañana Feria de Angosto

Este domingo, el entorno del Santuario de Nuestra Señora de Angosto será escenario de la tradicional feria agroganadera, que cada año organiza la Asociación de Desarrollo Rural de Añana. La feria tiene como objetivo dar a conocer la labor de las personas agricultoras, ganaderas y artesanas que cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la zona. Así, los asistentes podrán ver ganado autóctono de diversas razas de vacuno, equino, ovino y caprino; así como recorrer los puestos de exposición y venta de productos locales y descubrir cómo se trabajan diferentes materiales como cerámica, forja o madera. Además, habrá demostraciones de tiro con arco y equilibrio; talleres infantiles de cocina con los productos locales y degustaciones de pintxos de hamburguesa de ternera.

Ortzai (Pintorería 39) I Viernes, sábado y domingo (19.30 horas) Teatro: 'Modisto exclusivo para señoras'

El grupo de teatro Ortzai ofrece su espectáculo 'Modisto exclusivo para señoras', dirigida por Iker Ortiz de Zárate. Una obra que presenta una cadena de enredos y malentendidos provocados por una aventura extramatrimonial. Las entradas pueden reservarse en el teléfono 640 337 244. Las sesiones serán el viernes, sábado y domingo, a las 19.30 horas.

Este fin de semana Fiestas en pueblos de Álava

Las fiestas en los pueblos alaveses continúan. Si el mes de agosto estuvo plagado de celebraciones, septiembre no es menos. De hech, este primer fin de semana el jolgorio está garantizado en Zurbano, Bernedo, Berantevilla, Uralde, Lanciego, Puentelarrá, Aberasturi, Oreitia, Baranbio, Añua, Elciego y Etxaurren.