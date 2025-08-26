El FesTVal de Vitoria reconocerá a Vicente Vallés con el premio Mainat

Nuria Nuño Martes, 26 de agosto 2025, 11:20 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

Vicente Vallés recibirá este 2025 el Premio Joan Ramon Mainat del FesTVal como «reconocimiento a una extensa carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional». Así lo ha anunciado este martes el certamen vitoriano, que se celebrará entre los días 1 y 6 de septiembre, cuyos responsables reconocen de esta forma toda la carrera del madrileño, presentador y director de 'Noticias 2' de Antena 3. «Rigurosidad, clarividencia, concisión, lucidez son atributos que definen el estilo de Vicente Vallés a la hora de abordar la actualidad en clave periodística y trasladarla a la audiencia», destaca la organización del Festival de Televisión de Vitoria, que le entregará el galardón en la gala de clausura que tendrá lugar el día 6.

Vallés estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sus inicios profesionales se dieron en la Cadena SER, donde colaboró en los programas 'Hora 25' y 'Hoy por Hoy'. En 1987 empezó a trabajar en la sección de deportes de Televisión Española (TVE), donde permaneció hasta su paso a Telemadrid. En la cadena autonómica madrileña formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos.

Desde entonces, ha trabajado en las principales cadenas de televisión de España, como redactor en la sección de Política, como responsable de la sección de Nacional, como director de programas informativos y, finalmente, como director y presentador de programas de noticias, debates, entrevistas y análisis. En estos años, recuerda el FesTVal, ha tenido la posibilidad de cubrir muchos de los principales acontecimientos informativos desde finales de los ochenta: elecciones en España, Estados Unidos, Francia o Reino Unido; o los terribles atentados del 11-S, en Nueva York, el 11-M, en Madrid, y varios de los ataques terroristas a ciudades europeas, como París o Niza.

Vicente Vallés ha sido también moderador de cuatro debates electorales con los candidatos a la presidencia del Gobierno. En 2016 fue galardonado con el Premio Ondas y con el Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España como mejor presentador de informativos de televisión; además obtuvo en 2024 el Premio APM al Mejor Periodista del Año.

Klaudio Landa

El presentador de Antena 3 se convierte en el tercer galardonado de esta nueva edición del FesTVal. Su nombre se suma a los ya anunciados de Klaudio Landa y Risto Mejide. La organización del certamen catódico ha querido reconocer la muy extensa trayectoria como «presentador tanto en programas de entretenimiento como de actualidad» del periodista y presentador de EITB. «Su carrera es el guion perfecto donde la creatividad, la cercanía y el talento han hecho del entretenimiento un arte con acento propio. Ha sabido mantenerse en emisión constante: reinventándose, emocionando y haciendo que la televisión hable el idioma de la gente. Cargado de una pasión inagotable por su oficio, Landa ha sabido que entretener no es solo divertir, sino conectar. Y eso es lo que ha hecho durante toda una vida dedicada al medio», destaca el festival.

Ampliar Klaudio Landa. ETB

Klaudio Landa comenzó su andadura en la emisora joven de EITB, Gaztea (entonces Euskadi Gaztea), donde trabajó casi durante una década hasta dar el salto a la televisión y convertirse en un referente tanto de ETB1 como de ETB2. Empezó en 1996 presentando el magazine 'Arralde' en torno a la exitosa serie de ETB1 'Goenkale'. En el verano de ese año presentó el concurso 'Hau Da Marka', acompañado por Anne Igartiburu y en septiembre 'Kale Gorria'. En su recorrido profesional, y antes del año 2000, destacó como uno de los principales presentadores del exitoso magazine 'Sorginen Laratza' de ETB1 junto a Xabier Euzkitze y un amplio equipo de profesionales y colaboradores. También hay que resaltar en su trayectoria su pasó por el 'talk show' de ETB2 'Esta Es Mi Gente' y por el programa 'Oh Happy Day' de ETB1 en 2009.

El polifacético presentador ha sido durante muchos años el conductor del programa de tarde de ETB2, primero en 'Ni Más Ni Menos' y después en 'Sin Ir Más Lejos'. En 2016 compartió las labores de presentación de '¡Qué Me Estás Contando!' con Adela González y Ion Aramendi, y hasta el año 2019 condujo el magazine vespertino 'El Programa de Klaudio'. De igual modo, se ha encargado también de ser el rostro visible de programas de actualidad en ETB1, como 'Debatea', 'Egunak Egin Du', o 'Eztabaidan'. En la actualidad, lleva las riendas de 'Hamaika Entzuteko'.

Risto Mejide

La terna de ganadores del Joan Ramón Mainat 2025 se completa con Risto Mejide (Barcelona, 1974), presentador de 'Todo es mentira' (Cuatro). En su caso, la organización destaca «su amplia y polifacética trayectoria en televisión donde incita a la reflexión y al debate, gracias a un estilo muy personal y directo de acercarse a la audiencia». Comunicador, publicista y escritor, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE y profesor Honoris Causa por la Escuela Superior de Comunicación de Granada (ESCO). Su salto a la fama como jurado de 'Operación Triunfo' en 2006 le permitió emprender «una larga y fructífera carrera en televisión que le ha convertido en una de las figuras más influyentes y reconocibles del panorama audiovisual». En la actualidad, ejerce como presentador de 'Todo es mentira' desde 2019, 'Viajando con Chester' en Cuatro desde su estreno en 2014 -programas de los que también es productor desde 2024-y como jurado en 'Got Talent España' en Telecinco desde 2017.

Ampliar Risto Mejide. Cuatro

En su faceta como empresario, es socio y productor ejecutivo de Vodevil TV desde 2024, socio fundador y director creativo ejecutivo de la agencia After desde 2007 y socio fundador de la aceleradora de 'startups' Conector. Como escritor ha publicado casi una decena de novelas y ensayos, entre los que destacan 'Dieciséis notas' (2023), 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte' (2018) y 'Urbrands' (2014), que le valió el Premio Espasa de Ensayo 2014. Además, ha impartido más de 150 conferencias sobre marketing, marca personal, redes sociales y publicidad. Tiene más de 2,7 millones de seguidores en 'X' y más de 1,3 en Instagram, que le convierten en una de las figuras más influyentes de España en el entorno digital.