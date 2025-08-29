El periodista Antonio Pelayo, Premio Constantino Romero del FesTVal de Vitoria Es reconocido con el galardón por su trayectoria y su labor como corresponsal, destaca el certamen

S. Echeazarra Viernes, 29 de agosto 2025, 12:21 Comenta Compartir

El periodista Antonio Pelayo ha sido distinguido con el Premio Constantino Romero 2025 que concede el FesTVal de Vitoria, ciclo que se celebrará del 1 al 6 de septiembre en torno al mundo de la pequeña pantalla. Desde la organización del certamen ponen en valor «su trayectoria periodística y su destacada labor como corresponsal, acercando la actualidad internacional con rigor y cercanía».

En 1986 arrancó el periplo de este profesional como corresponsal en Roma, después de ocupar el mismo puesto para el diario 'Ya' en París durante nueve años. Desde 1990 trabaja para Antena 3, cubriendo información relacionada con el Vaticano y la Iglesia Católica.

A lo largo de su trayectoria, Pelayo ha acompañado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en numerosos viajes internacionales. «Destaca su trabajo sobre la muerte del Papa Francisco y la cobertura del Cónclave y entronización del nuevo Papa León XIV», recalcan desde el ciclo.

El factor de la voz

El Premio Constantino Romero fue instaurado en 2015 por el FesTVal en homenaje al popular presentador de programas como 'El Tiempo es Oro', actor de doblaje e intérprete teatral, y en reconocimiento a una trayectoria donde tenga una importancia especial la voz. Esto último está «muy presente en nuestro festival desde sus orígenes cuando la televisión compartía protagonismo con la radio».

Este galardón ha recaído en las anteriores ediciones del FesTVal en Mayra Gómez Kemp (2015), José Sacristán (2016), Pepe Navarro (2017), Pepe Carabias (2018), Rosa María Calaf (2019), Dani Álvarez (2020), Raúl Pérez (2021), Carlos del Amor (2022), José María García (2023) y Carlos Latre (2024).