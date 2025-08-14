Mucha música, humor y quesos este fin de semana en Álava. ¡Elige tu plan! De Chambao a Su Ta Gar, pasando por Medina Azahara y Joselu Anayak. Los conciertos ponen sonido a unas jornadas que, además, aseguran risas en Araia

Es época de fiestas de los pueblos en el territorio alavés. Labastida, Amurrio, Llodio, Nanclares. Moreda... La farra está asegurada. Con muchas actividades y muchos oonciertos. Para todos los gustos. Y el que quiera reirse tiene el Festival de Humor de Araia. En pleno agosto los planes tampoco faltan a su cita en Álava.

Jueves | 22:00 horas Tanxugueiras y Dupla

Tanxugueiras es un trío que adapta la música tradicional gallega a estilos actuales, que se dio a conocer en el Benidorm Fest de 2022, cuando opositaron a representar a España en Eurovisión. Aida, Sabela y Olaia brindan un sonido totalmente diferente pero reconocible, dando una nueva vida al folclore de su tierra. Después, a las doce de la noche, turno para Dupla, el dúo aguraindarra de música urbana que mezcla la electrónica con rimas satíricas y estribillos pop.

Lugar: Plaza Juan de Urrutia.

De jueves a domingo Festival de Humor de Araia

Un verano más, y ya van 32, el Festival de Teatro de Humor de Araia-Asparrena volverá a brindar un buen puñado de carcajadas. Esta nueva edición, que reunirá a dieciséis compañías, propone un total de 38 representaciones en veintiséis municipios de Álava. Del 14 al 17 de agosto, Araia será el núcleo del certamen: servirá de escenario a once funciones entre espectáculos de calle y montajes de sala. El menú incluye 'Farra' (sábado, 22:30 horas), el espectáculo ganador de los premios Max 2025, el cabaret tragicómico de 'La mujer que mató a todo' (viernes, 22:30) o la mezcla de malabares y tecnología que ofrece 'Meraki' (domingo, 20:00).

Todos los días Teatro en Ortzai: 'Modisto exclusivo para señoras'

Con la llegada de agosto, Ortzai recupera su ciclo 'Clásicos de Verano', que estrena una nueva edición y vuelve a abrir sus puertas al público con 'Modisto exclusivo para señoras', un vodevil del dramaturgo francés Georges Feydeau con funciones previstas para todos los días hasta principios de septiembre (20:00 horas). Los enredos, las confusiones y los equívocos típicos del autor se tejen en una trama cada vez más compleja, que pone a prueba tanto a los personajes como al espectador.

Reservas en el teléfono 640 337 244.

Araia | Viernes Artzain Eguna

Los festejos del Artzain Eguna de Araia comenzarán con la feria de artesanía que abrirá sus puertas a las 10.00 para ofrecer productos hechos a mano y del baserri. A las 11.30 se celebrará la 21ª edición del concurso de queso Idiazabal, en el que participan lácteos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. A la tarde le tocará el turno al campeonato de Álava de Perros Pastor (18.00) y para cerrar la jornada se podrá disfrutar de Araia Kantuz a las 20.30 horas en la plaza del pueblo y del toro de fuego a las 21.45, si la meteorología lo permite.

Viernes | Viernes, 24:00 horas. Buen Castigo: Tributo a Fito & Fitipaldis

El quinteto Buen Castigo rinde tributo a Fito & Fitipaldis con la participación de Javier Alzola, saxofonista original de la banda encabezada por Fito Cabrales,y que cuenta con éxitos como 'Soldadito marinero', 'Antes de que cuente diez' y 'Por la boca vive el pez'. Un show con auténticos himnos rockeros que harán las delicias de los fans del grupo en las fiestas de Labastida.

Viernes | Moreda, 24:00 horas. Joselu Anayak

En Moreda también son fiestas y cuando se habla de verbena el primer grupo que viene a la cabeza es Joselu Anayak, que cada verano son puntuales a sus habituales verbenas por todo Euskadi, incluidas las Fiestas de La Blanca en Vitoria. Hace más de cuatro décadas que los cinco hermanos Ruiz de Gordoa (Joselu, Javier, Andoni, Félix y Jesús) formaron Joselu Anayak, uno de los conjuntos musicales más conocidos en las plazas de todo el territorio y siguen haciendo bailar a varias generaciones.

Sábado | Llodio, 23:00 horas. Chambao

Chambao es uno de los platos fuertes de los Sanrokes de Llodio. Un proyecto musical originario de Málaga liderado por La Mari que lleva años llevando a las tablas su denominado 'flamenco chill', un estilo que mezcla sonidos y palos del Flamenco con música electrónica Chill Out y otras influencias. Ahora aterriza en la localidad ayalesa su Gira 2025, que le ha llevado también por ciudades tan importantes como Barcelona, Madrid o Sofía (Bulgaria).

Lugar: Plaza Zumalakarregi.

Nanclares de la Oca | Sábado, doce y media de la noche. Medina Azahara

En el curso 2025/26 Medina Azahara se despedirá definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con un último tour titulado 'Todo Tiene Su Fin' que hace una parada en las fiestas de Nanclares de la Oca. Esta gira recorrerá los grandes éxitos que han forjado su historia, tales como 'Necesito respirar', 'Abre la puerta' o 'Palabra de libertad'.

Domingo | Llodio, 23:00 horas. Su Ta Gar

El longevo cuarteto euskaldún eibarrés levantará un muro metálico en las fiestas de Llodio, donde lanzará su habitual descarga eléctrica en la noche ayalesa. Un clásico de los escenarios vascos que nunca pasa de moda, con himnos intergeneracionales como 'Jo ta ke'.

Lugar: Plaza Zumalakarregi.