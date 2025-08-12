El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bajada del Iguarrako estuvo más marcada por las mangueras para 'regar' a los vecinos que por el sirimiri que asomó por Amurrio. A la derecha, los pregoneros de las fiestas. Jesús Andrade

El Iguarrako desciende con mensaje en Amurrio

El pájaro más famoso de Álava prende las fiestas en un acto reivindicativo por Palestina marcado por el bochorno en la plaza

Ania Ibañez

Martes, 12 de agosto 2025, 21:59

El bochorno y la ligera llovizna que asomaron por Amurrio no fueron impedimento para que el Iguarrako volara este martes a las 19:08 horas ... por los cielos de la plaza Juan de Urrutia. Tampoco diluyó el ánimo de los cientos de jóvenes que botaban y cantaban las canciones de sus cuadrillas entre golpes de bombo. Tal era el entusiasmo ante la bajada del pájaro que trae las fiestas de Amurrio que minutos antes del chupinazo se enzarzaban en una pelea con gaseosa entre varias cuadrillas.

