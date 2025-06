Cortos, conciertos, cabaret y barrios en fiestas. Todos los planes del fin de semana en Vitoria

Iñigo Miñón Jueves, 26 de junio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Artium | Hasta el sábado Korterraza: 43 cortometrajes y 8 conciertos

Korterraza es el festival de cortometrajes que inunda de cortos toda la provincia cada mes de junio. En la presente edición participarán un total de 43 trabajos. El certamen ha celebrado este miércoles una sesión en euskera en Izaskun Arrue Kulturgunea (entrada libre hasta completar aforo) y afronta tres sesiones generales los días 26, 27 y 28 de junio, a las 22:00 horas en la plaza interna del Museo Artium, con entrada libre hasta completar aforo. Pero, además, ofrece una serie de conciertos gratuitos por diferentes puntos de Vitoria.

Mississippi Queen & The Wet Dogs, The Bellrays (jueves, 18:30 y 20:15), Still River, Anaut (viernes, a las mismas horas), Olharizu y Sex Museum (sábado, a las mismas horas) actuarán en la plaza interna del Artium. El viernes, turno para AC The Band en la terraza del restaurante Virgen Blanca (13:30) y el sábado, para Trío Bravo en Falerina (13:30).

Teatro Félix Petite (C. C. Ibaiondo) | Hasta el domingo, 19:30 horas El cabaret de los hombres perdidos

Ampliar

El Teatro Félix Petite (Centro Cívico Ibaiondo) acoge cuatro funciones de la obra 'El cabaret de los hombres perdidos', de jueves a domingo a las siete y media de la tarde. «La duda existencial, la hipocresía y el miedo vuelven al tablero. Vuelven los orígenes del género, susurrar al público sin tabúes y sacudirle las conciencias», se presenta la obra.

«El cabaret de los hombres perdidos está a punto de cerrar. El ruido de una carrera alerta a los personajes que se hallan en el cabaret. Un muchacho es alcanzado, perseguido, golpeado. Aun así, logra escabullirse y entrar en el cabaret. Todavía no sabe que esa persecución le ha llevado a una nueva forma de vivir. Dentro le estánesperando el Destino, un tatuador y Lullaby, que lecurarán las heridas y escenificarán cómo puede ser sufuturo. El muchacho quiere ser cantante, pero la oferta que recibe es diferente. Este es el punto de partida de El cabaret de los hombres perdidos». Ésta es la sinopsis de la obra La Querente Producciones, con Cayetano Fernández, Leo Rivera, Supremme de Luxe y Armando Pita sobre las tablas y la dirección de Israel Reyes.

Entradas: desde 15 euros.

Casco Viejo | Hasta el domingo Zaharraz Harro, las fiestas del Casco Viejo

El Casco Viejo de Vitoria vive sus fiestas desde el lunes. Toda la semana, del 23 al 29 de junio. Con la implicación de todo el barrio y un extenso programa para personas de todas las edades a ambos lados de la colina. Música, teatro, talleres, cine, deportes, exposiciones, charlas... El fin de semana, por ejemplo, se puede bailar con DJ Rosamari (viernes, bar Bendaña), Portobello (sábado, bar Óxido) o Tala´s Rock (domingo, GIldería). Pero también hay taller de llavero de macramé, masterclass de sevillanas, cuentacuentos, recogida solidaria de alimentos... Busca tu plan en el programa oficial de Zaharraz Harro.

De viernes a domingo Fiestas de Salburua

Ampliar

Las fiestas de Salburua se celebrarán del 27 al 29 de este mes de junio. La bajada de Hankaluze dará inicio a un fin de semana cargado de actividades y música. El viernes habrá verbena con ObaneuKe. Después, llegará el turno para DJ GuateK. El sábado, la música seguirá con Gozzue, Kaleko Urdangak, Suger, Harakin y DJ Ieltxu. El domingo los conciertos se han organizado al mediodía y primera hora de la tarde, a cargo de Manila y DJ Oihan Vega. A lo largo del fin de semana no faltarán torneos de fútbol, la comida de barrio, juegos para los txikis, el dantza plazan, herri kirolak y el mercado 'Naiz'. A las 18.00 horas del domingo, subirá de nuevo Hankaluze para despedir las fiestas.

Montehermoso I Desde este viernes Exposición 'Monumento a la Familia' de Abel Azcona

Ampliar

El Centro Cultural Montehermoso acoge desde este viernes la exposición de Abel Azcona, una de las voces más radicales y comprometidas del arte contemporáneo en el ámbito internacional. Esta muestra reúne un conjunto significativo de sus obras y performances, piezas que han marcado su trayectoria a lo largo de los últimos años y que conforman un cuerpo de trabajo profundamente autobiográfico, político y visceral.

Esta exposición es también una invitación a detenerse, a mirar de frente el dolor, la vulnerabilidad y la resiliencia; a preguntarnos qué lugar ocupa el arte cuando se convierte en testimonio y en lucha.

Sábado | Cancha de baloncesto de Ariznabarra, 22:30 horas Cine de verano: 'Buffalo Kids'

Ampliar

Este verano la red de centros de mayores de Vitoria, BIZAN, vuelve a ofrecer planes culturales para disfrutar en familia o con amigos. La programación arranca este viernes con la película de animación 'Buffalo Kids' (22:30 horas) en la cancha de baloncesto del barrio de Ariznabarra (Castillo de Quejana, 32), con entrada gratuita hasta completar aforo.

Sinopsis: «Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje, enfrentándose a malvados villanos y viviendo situaciones únicas».

Sábado | Urban Concept, 20:00 horas Fiesta de música de los 80

Ampliar

La sala Urban Rock Concept quiere invitarte este sábado a una velada'remember'. Un evento denominado 'Fiesta de la música disco de los 80+Época Dorada del Pop-Rock Español', a las ocho de la tarde. «Nuestras mentes y cuerpos se transportarán de nuevo a aquella época, para darlo todo en la pista de baile», asegura la organización. Además, «para que nadie desfallezca de tanto bailoteo», de 20.30 a 23.30 horas, estará abierto el servicio de cocina.

Apertura de puertas: 20:00 horas.

Entrada gratuita.

Sábado | Hell Dorado, Concierto de los australianos Civic

Ampliar

La banda australiana Civic presenta su tercer álbum, 'Chrome Dipped', que rompe con el punk australiano característico de sus anteriores trabajos. La guinda a un fin de semana intenso en la sala vitoriana, que empezará a vibrar el viernes con Nikki Hill, teloneada por Fellows (21:00 horas), y bailará al ritmo de Starsolo en las 'Vermut sessions' del sábado al mediodía (13:00 horas).

Temas

Salburua