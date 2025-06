Korterraza vuelve «para recuperar la calle» como sede de la música y el cine

El festival de cortos de terraza, Korterraza, arranca este jueves su 16ª edición con una tarde cargada de rock y los mejores cortos, aunque este ... miércoles daban un pequeño adelanto a los cinéfilos con una sesión de cortometrajes en euskera en colaboración con Izaskun Arrue Kulturgunea. Una novedad en el programa que sigue creciendo cada año porque la asociación organizadora Kultura Kalean! busca crear un «espacio donde cada persona encuentre su sitio», explica Xabi Vitoria, director del programa.

«Todo el mundo es bienvenido en Korterraza», recalca el director sobre la entrada libre de un certamen que cuenta con la colaboración de ELCORREO. «Ya sea por los conciertos o por los cortos, queremos volver a recuperar la calle como punto de encuentro», añade Vitoria. «Que la gente socialice con una excusa cultural de fondo, aunque es verdad que a lo largo de los años vemos dos públicos muy diferenciados, entre las personas que vienen a los conciertos y los que acuden a las sesiones de cine». En todo caso, «siempre es motivo de alegría la cantidad de gente que viene; la plaza se llena».

El programa de este jueves Mississippi Queen & The Wet Dogs Tocarán en el exterior del museo Artium a las 18.30 horas.

The Bellrays. Actuarán en el exterior del museo a las 20.00 horas.

Proyecciones Tras la inauguración a las 22.00 horas en la plaza interna del Artium, comenzarán a proyectarse los cortos a las 22.15.

Korterraza goza también de cierto prestigio en el circuito del cortometraje. Para muestra, un botón. Los promotores del festival han recibido «más de mil» trabajos, de los cuales se han seleccionado «un 4% más o menos» para ser proyectados en la zona del Artium. «Está lo mejor de cada género aunque predomina la comedia un año más». Xabi Vitoria destaca la salud «espectacular» que vive el mundo del cortometraje en Álava. «Se nota que las ayudas que ha habido estos últimos años han hecho que salgan nuevos nombres y se hayan consolidado muchos otros. El panorama es muy potente».

En esta edición participan títulos locales como 'Lamietxe', de Eneko López de Luzuriaga, un «chaval que está estudiando y ha hecho un corto muy bueno con sus propios medios». También participan Lander Castro con 'Hotz'; 'Judoka', de Ander Iriarte; 'Komando Marmitako', de Uxue Botas y Ane Nafarrate; 'Plazer Bat', de Sonia Estévez; '¿Como que abuela?', del propio director del certamen; 'Ehiza', de Aitzol Saratxaga, y 'Grecorromanos', de Mikel Bustamante.

La parte musical de Korterraza también arranca en el exterior del museo. A las 18.30 se iniciará un concierto de soul y rock a cargo de Mississippi Queen & The Wet Dogs. Le seguirá la banda estadounidense The Bellrays a las 20.00 horas, que tocarán temas de su último disco 'Heavy Steady Go!', otra dosis de rock, soul y garage. Los cortometrajes llenarán la plaza interna del Artium a partir de las 22.00 tras una inauguración de mano de Lander Otaola.

La música y el séptimo arte continuarán el viernes y el sábado con seis conciertos que, además de poder disfrutarse en el exterior del museo Artium, inundarán de rock la terraza del restaurante Virgen Blanca y el jardín de Falerina con las actuaciones de AC The Band y Trío Bravo.

El viernes el festival está destinado a los pequeños con Korterraza Txiki, (a las 18.00) con un cuentacuentos de la mano de Ane Gebara y Aitor Vinagret.