El rock y el séptimo arte se alían en el festival Korterraza de Vitoria

A través de proyecciones y actuaciones musicales, Korterraza se ha ganado a pulso su lugar en el calendario de festivales de verano de Álava. ... Vuelve a la carga con hasta 47 proyecciones en 41 localidades alavesas, que se suman al programa que se celebrará en Vitoria del 25 al 28 de junio, con el exterior del museo Artium como principal escenario.

La cita, organizada por la asociación Kultura Kalean! y con la colaboración de EL CORREO, ha dado a conocer los 43 cortos seleccionados entre más de 1.000 propuestas para las sesiones oficiales y temáticas (Komedia, Muestra, Txiki, Sensibiliza). En esta ocasión se rinde homenaje a Ramón Barea con el galardón 'EITB Saria', que cada año busca reconocer la trayectoria y la implicación en el género del actor vizcaíno.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el 25 de junio en la plaza interna de Artium, con el actor Lander Otaola dando la bienvenida a los espectadores antes de la sesión. Por su parte, los más pequeños contarán con una sesión especialmente dirigida a ellos, llamada 'Korterraza Txiki', el viernes 27 (18.00) en el auditorio de Artium, que acogerá además un cuentacuentos en euskera con Ane Gebara y Aitor Vinagret.

«Hemos creado una base de público fiel que año tras año se acerca para participar en las sesiones», destaca Xabi Vitoria, director del programa. Un año más, se confirma en la selección la convivencia de varias generaciones de talentos del audiovisual alavés, con títulos como 'Lamietxe', de Eneko López de Luzuriaga; 'Hotz', de Lander Castro; 'Judoka', de Ander Iriarte; 'Komando Marmitako', de Uxue Botas y Ane Nafarrate, 'Plazer Bat', de Sonia Estévez; '¿Cómo que abuela?', de Xabi Vitoria; 'Ehiza', de Aitzol Saratxaga, y 'Grecorromanos', de Mikel Bustamante.

Actuaciones

Estas producciones se proyectarán en una gran pantalla dentro de una competición por diferentes premios. Entre el palmarés se encuentran el galardón EL CORREO-Korterraza Txiki, el Laboral Kutxa–Premio del Público Saria y el Liderrak Zuri–Euskera Saria.

Las proyecciones comenzarán a las 20.00 horas, tras los conciertos de bandas destacadas como Sex Museum, Mississippi Queen & The Wet Dogs, The Bellrays, Anaut o Still River. También se contará con uno de los primeros conciertos de Olharizu, banda local de hard rock surgida de Arenna, garantía de disfrute para los amantes del hard rock. A estas actuaciones se suman otras dos en distintos puntos de la ciudad: AC The Band actuará el viernes 27 en la terraza del restaurante Virgen Blanca y, al día siguiente, Trío Bravo lo hará en el Jardín de Falerina (13.30).

Además, desde Kultura Kalean! anuncian su colaboración con el Festival de Jazz para ofrecer una tarde de proyecciones y música en el parque del Prado el 13 de julio (22.00). La velada contará con las actuaciones de Adrián Royo, destacado pianista responsable del álbum 'Pangea', y se completará con Geometrical Sardine, un power trío de jazz progresivo.