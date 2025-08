Más política, menos políticos

Más política y menos políticos tramposos, corruptos, mentirosos. Estamos viviendo una etapa de degradación política en la que los partidos han establecido una competición de ' ... a ver quién es más corrupto'. Parece que creen que los ciudadanos vivimos en una especie de anestesia ante tanta mediocridad. Los españoles estamos decepcionados e indignados.

Cada semana, un caso invade las noticias afectando a nuestra credibilidad en la política, cuando la realidad es que los que infligen daño a la política son los que han urdido tramas de distintos tipos o mentido en sus currículos. Cuando en el Congreso de los Diputados (lo escribo así, completo) un parlamentario realiza una intervención que va bien en contenidos y en mensajes, de repente una frase nos sacude desmoronando el discurso. Entonces, sucede algo que me parece ridículo y engañoso: los diputados de su partido aplauden, se ríen, vitorean la frase e incluso se ponen de pie hasta que el político vuelve a su escaño. Observo y pienso: esa diputada no está aplaudiendo de verdad, la frase no ha podido gustarle. Ellos miran a la pantalla a ver si está enfocándoles para continuar aplaudiendo en una falsedad, una hipocresía, de conjunto. Sucede en todos los partidos y no ensalza a nuestra democracia representativa.

Mientras, la Comisión Europea presenta la planificación para el presupuesto de la UE enmarcado en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 con la necesaria inversión en Defensa. Al mismo tiempo, llama la atención un asunto muy relevante: el presupuesto para la Política Agraria Común está mermado sin tener en cuenta que la PAC está en el mismo corazón del proyecto europeo. También, continúa la guerra en Ucrania y en Gaza siguen muriendo los niños de hambre; la migración necesita un gran pacto; la UE y Estados Unidos llegan a un acuerdo en Escocia sobre los aranceles. Un 15% y unas condiciones que muestran a Trump como ganador; nuestra parte, la UE, defiende que prima conseguir estabilidad y ganar tiempo, aunque el multilateralismo europeo se deja a un lado.

Vuelvo a pensar en los políticos. Cuando repaso mentalmente los escaños del Parlamento español solo me convencen seis diputados. Son de distintos partidos. Si a mí, que me gusta la política y creo en ella, me sucede esto, imagino la desconexión de ciudadanos jóvenes y menos jóvenes.

Hace unas semanas, pasando sobre los viaductos de la autovía mudéjar de Teruel, volví a sentir la emoción al llegar a los tres viaductos que tienen el nombre de un ingeniero en honor a su trabajo. Leo siempre con atención cada cartel en el que resaltan sus nombres, así como la longitud del viaducto que se eleva sobre huertos y árboles. Ahí está reconocido un legado. Me pregunto: ¿qué legado nos van a dejar la mayoría de los políticos de la actualidad?

Por supuesto que hay políticos que están trabajando y que creen en lo que hacen. Miro a la política europea y los encuentro antes que en la nacional.

La regeneración política consiste en centrarse en contenidos y propuestas y enfocar la respuesta parlamentaria en argumentación vertebrada en los grandes desafíos que estamos viviendo. También consiste en regenerar los partidos no cambiando de escaños, áreas, a los de siempre sino renovando con personas que son expertas en los temas en los que van a trabajar, profesionales que tienen una trayectoria real valiosa. Hay muy pocos políticos que puedan cambiar de área. Los hay, pero son la excepción. Es demoledor ver cómo demasiados políticos mienten en sus currículos. Los jóvenes y sus padres realizan un esfuerzo para lograr una carrera, un máster, un doctorado. Por cierto, los políticos hablan mucho de libertad pero están imprimiendo en los españoles menos libertad con sus mentiras, nos capturan en sus redes interesadas. Ser libre significa también verdad.

Mientras la gobernanza digital, la Autonomía estratégica, la negociación con China… están sucediendo, los partidos buscan las frases que expongan otro caso de corrupción del otro partido.

Mientras los políticos deciden no hacer política, una madre extiende con cuidado la crema solar protectora a su hija; unos padres hacen cálculos para poder invitar a un helado a sus hijos; una joven, con doble grado y un máster, trabaja para labrar su futuro; un agricultor trabaja en su huerto, un pescador faena, un médico hace una guardia, un empresario se esfuerza en mantener y crear puestos de trabajo.

Mientras entramos en la geopolítica, y la política europea debe enfocarse en la geoestrategia, la política nacional se queda paralizada en las corrupciones. Les digo a los políticos que salgan de ese pozo y trabajen en lo importante. España necesita limpieza política para poder funcionar como el gran país que somos.

Vuelvo a pensar en los viaductos, en cómo se sustentan en fuertes pilares y anclajes. En el legado de sus constructores. Los políticos deben trabajar en hacer más política. Esa es su misión.