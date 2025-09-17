El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

¿Doblepensar?

La frase 'los días que te quedan son una cuenta atrás' suena a meme divertido si se aplica a un entrenador de fútbol o un futuro jubilado, pero no lo es en una pintada

Manuel Montero

Manuel Montero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:01

Caracterizó a la izquierda abertzale despreciar, insultar y vejar a la Ertzaintza; el peyorativo 'cipayo' fue de uso común y servía, además, para demostrar el ... más implacable fanatismo. Ahora, el sempiterno líder de estos 'sectores populares', Otegi, nos da lecciones sobre la policía autonómica. Ha cambiado -o no- su opinión, ya no la insulta ni llama a perseguirla y nos alecciona asegurando que ha de ser «una policía de cercanía» y que todo depende del comportamiento del cuerpo. Quiere un «modelo de seguridad» y «un modelo policial» diferente. ¿'Otegi zipaio'?

