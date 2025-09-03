El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump. Aaron Schwartz

La UE puede vencer a Trump

Asoma otro conflicto de gravedad por la fiscalidad de las firmas de Silicon Valley

Juanjo Sánchez Arreseigor

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:06

Cuando Donald Trump amenazó a Europa con aranceles, nunca dudé de que si plantábamos cara, venceríamos. No hemos plantado cara, así que hemos sido derrotados ... y humillados. Sin embargo, al sufrir aranceles del 15%, somos de los menos perjudicados en esta guerra arancelaria de Trump contra toda la Humanidad. Únicamente los británicos, con un 10%, salen mejor parados que nosotros.

Espacios grises

