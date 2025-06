Santos y demonios

Comenta Compartir

El 'caso Koldo' es ya el 'caso Cerdán' y a mí el apellido del exsecretario de Organización del PSOE así, aislado, me trae a la ... mente a Marcel Cerdan, 'El Bombardero Marroquí', campeón del mundo del peso medio y pareja legendaria de Édith Piaf. En cambio, cuando en el PSOE alguien se refiere al exsecretario de Organización solo por su nombre, lo que sucede en mi cabeza es que comienzan a sonar Los Planetas y Jota se desgañita: «Santos que yo te pinté / demonios se tienen que volver». Es probable que le suceda lo mismo a Pedro Sánchez, fan como se sabe de la banda granadina. Por cierto, no sé si el 'caso Koldo' ha llegado a ser el 'caso Cerdán' sin haber sido apenas el 'caso Ábalos'. ¿No podría ser el caso de los tres? Cuando al trío del Peugeot se lo nombra en el orden adecuado, en mi cabeza no suenan Los Planetas sino la campanita métrica. «Ábalos, Koldo, Cerdán» es un octosílabo dactílico que no se lo salta el Duque de Rivas.

«El señor Santos Cerdán» es en cambio un octosílabo flojo. Lo utilizó ayer María Jesús Montero, que tanto puso la mano en el fuego por el susodicho, para mostrarse «profundamente traicionada, dolida e indignada». Está en curso una competición para escandalizarse por los tejemanejes de Cerdán. Los mayores golpes de pecho se los dan quienes ayer mismo definían esos tejemanejes, no solo como bulos, sino como intentos de «deshumanizar» al rival. La verdad es que son muy de deshumanizar, esos fascistas. Mi reacción favorita está siendo sin embargo la de los periodistas que no parecían creer necesario atender a un caso de corrupción en el partido de Gobierno y explican ahora su actitud con un argumento definitivo: «Santos Cerdán nos mintió». Increíble. Un político mintiéndole a un periodista. Lo nunca visto. Así no se puede trabajar. ¿Qué sentido tiene el periodismo si los políticos no dicen la verdad? La otra cosa que dijo ayer María Jesús Montero es que Pedro Sánchez ha tenido el valor de pedir perdón. Por desgracia, Pedro Sánchez es un hombre que ha dedicado su vida a dejarse trampas activadas en la hemeroteca y en 2018 él mismo se lo explicó inflexible a Rajoy: con pedir perdón no vale. Existe otro problema con el perdón, y no es pequeño: el país ni siquiera conoce aún todo lo que hay que perdonar. País Vasco Menos autónomos Pensábamos que el hecho diferencial tenía que ver con cosas milenarias, pero puede que tenga que ver con los autónomos. En el País Vasco han descendido un 7,5% en los últimos quince años, mientras que en el resto de España el número de autónomos se ha incrementado casi un 9% en el mismo periodo. Los expertos buscan las causas en la crisis del pequeño comercio y en la implantación de la facturación electrónica obligatoria. Parece que muchos de nuestros autónomos han adelantado su jubilación al no verse con energía para adoptar el sistema Ticket Bai con sus exigencias tecnológicas. Estos autónomos vascos funcionarían en este aspecto un poco como las txosnas, que se pretenden patrimonio cultural inmaterial de Euskal Herria. Lo digo por abonar la tesis del hecho diferencial. Otra cosa que convendría hacer para interpretar esta desaparición nuestra del trabajador por cuenta propia es modificar el título de Carver: 'De qué hablamos cuando hablamos de autónomos'. Porque siempre resulta curioso comprobar cómo a la figura del autónomo le encaja lo mismo la teoría luminosa del emprendedor y la economía dinámica que la realidad plomiza del autoempleo forzoso en un mercado sin oportunidades.

