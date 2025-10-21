El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tren de mercancías llega a Olabeaga desde la Margen Izquierda. Ignacio Pérez

Olabeaga, no solo pisos y un puente

Editorial

Martes, 21 de octubre 2025, 00:02

Bilbao va afinando los grandes proyectos de expansión pendientes y Olabeaga es uno de los prioritarios, junto a Punta Zorroza y Abando por la llegada ... del TAV. Los tres tienen en común una pesada herencia ferroviaria que frena cualquier desarrollo de futuro. En Olabeaga, la operación que coordinan el Ayuntamiento, Adif y Ría 2000 regenerará el espacio de oportunidad que ofrece el traslado del tinglado de vías por el que circula la línea de pasajeros de la margen izquierda y, a largo plazo, la de mercancías de la Variante Sur. Poner fin a una trinchera que partía el barrio es una vieja aspiración vecinal, pero las administraciones están obligadas a aprovechar al detalle la superficie liberada. El plan es la construcción de hasta 600 pisos y un puente que conecte con la ribera hermana de Zorrozaurre, donde reposan buena parte de las esperanzas de la nueva ciudad. La promoción inmobiliaria es una necesidad imperiosa que ya detectó Zaha Hadid en la reforma de 2005, con la creación de 1.100 viviendas de corte vanguardista. Pero no debería ser la única meta en tan preciado terreno, si Bilbao quiere estimular la innovación, abanderar el talento y crecer en sintonía con el entorno.

