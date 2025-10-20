El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Columnas de humo tras el ataque israelí de este domingo, que tuvo como objetivo un edificio en el campamento de Bureij para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza. AFP

Un alto el fuego de cristal

Los asesinatos de civiles por Israel y las venganzas de Hamás apremian a Trump a volcarse en salvar la precaria tregua en Gaza

Editorial

Editorial

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Estados Unidos trató este domingo de adelantarse a una voladura por los aires del alto el fuego en Gaza al informar a «los países garantes» ... de «una inminente violación por Hamás contra el pueblo de Gaza». Al advertir de posibles acciones del Movimiento de Resistencia Islámica, Washington pareció ignorar que el cese oficial de hostilidades ya se había visto sacudido por el comportamiento de Israel en sus escasos días de duración. En poco más de una semana, el ejército hebreo mató al menos a 38 palestinos e hirió a más de 140. En algunos episodios, como el que costó la vida a una familia de once miembros, siete de ellos menores, esgrimió argumentos propios de los dos últimos años de carnicería en la Franja, la supuesta amenaza de un minibús «sospechoso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un alto el fuego de cristal

Un alto el fuego de cristal