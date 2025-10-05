Comenta Compartir

Mi padre me contó la historia de un amigo suyo al que no le gustaban las vaquillas. Para evitarlas, un año, cuando llegaron las fiestas, ... el hombre se fue a las afueras, y se sentó a la orilla del río, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad; sin embargo, una vaquilla que se había escapado apareció por allí, y, al final, el hombre tuvo que salir corriendo hacia el pueblo. A veces, sucede algo parecido con las confrontaciones. Hay quien se empeña en discutir y si no tiene argumentos para el choque, se los inventa. Dicho de otro modo: tú no quieres ir al encierro, pero puede que el encierro vaya a ti. Imagino al lehendakari Pradales, a la orilla de un río, con una brizna de hierba en la boca, recitando unos versos en euskera, cuando de pronto aparece a su espalda Isabel Díaz Ayuso, diciendo que la ha amenazado, como se hacía antaño, y que 'pim pam pum'. Lo mejor, en mi opinión, es salir corriendo en dirección contraria, que no siempre que busquen, encuentren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión