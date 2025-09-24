El barrio
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:02
El fin de semana celebramos las fiestas de Lateorro, el barrio en el que vivo, un barrio popular, de bloques, con un perfil sociológico plural, ... pero determinado. El barrio que acoge los centros regionales, la Casa del Pueblo y el colegio público más grande del pueblo.
El viernes tocaron No Konforme, un grupo de Vallecas, heredero del mítico Ska-P, aquella banda de los 90 que escribió himnos al proletariado. En una de las txosnas habían colgado una pancarta de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Maderas de Llodio, la enésima empresa del Valle de Ayala amenazada por los despidos. En algún momento, me sentí en un bucle temporal, otra vez los años 90, que tan duros fueron. Pero esa sensación de derrota duró poco, porque el ambiente era festivo, y porque, creo, aún funciona algo que está a punto de desaparecer: un sentimiento colectivo que nos lleva a compartir las preocupaciones, pero también las alegrías.
