El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sentirse virtuosos

Miquel Escudero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:01

Los continuados incidentes en La Vuelta a España para expulsar al equipo ciclista de Israel me parecen inaceptables. El argumento esgrimido puede girarse contra cualquiera: ... la invasión estadounidense de Irak con una mentirosa razón, la ocupación china del Tíbet o la matanza impune de estudiantes en la plaza de Tiananmén, la invasión rusa de Ucrania. ¿Quiere esto decir que estoy a favor de las brutalidades ordenadas por Netanyahu y practicadas por su ejército? En absoluto. Pero hay que distinguir entre gobernantes y ciudadanos. El sistema binario -de ceros y unos- es provechoso para los dispositivos electrónicos, pero no sirve para interpretar lo que hacemos en la vida o lo que sucede en el mundo. El carismático líder opositor ruso Alexéi Navalni, asesinado el año pasado, acertaba al decir que «el mayor error que Occidente comete sobre Rusia es equiparar el Estado ruso con la población rusa». Es lo que sucede con esta nueva oleada antisemita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  3. 3 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  4. 4

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  5. 5

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  6. 6

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 ¿Y si estamos ante un asesino en serie en Bilbao?
  10. 10 Ola de calor para despedir el verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sentirse virtuosos

Sentirse virtuosos