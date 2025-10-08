Alfa Romeo Junior 2026: más personalización y tracción Q4 accesible

A. Noguerol Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Alfa Romeo ha abierto el periodo de pedidos del Junior Model Year 2026, un compacto que ya acumula más de 50.000 reservas a nivel mundial. El nuevo modelo se consolida con una amplia gama de motores, introduciendo una mayor capacidad de personalización y haciendo más accesible la versión híbrida de tracción total (Q4).

El Junior ha alcanzado un hito significativo antes de su lanzamiento comercial completo: más de 50.000 pedidos a nivel global.

Para capitalizar este éxito, la marca italiana ha abierto oficialmente los pedidos del Junior Model Year 2026 (MY26), un modelo que combina el estilo italiano, la tecnología avanzada y el placer de conducir, ahora con una gama aún más amplia y configurable.

La estructura de la nueva gama ha sido diseñada para ofrecer una gran libertad de personalización a través de paquetes modulares que satisfacen diversas necesidades, desde la elegancia hasta la máxima deportividad y la tecnología.

Nuevos Acabados: Sprint y Ti

El nuevo Junior introduce el nuevo acabado de gama media Sprint, que busca elevar la experiencia cotidiana. Incluye elementos de estilo como el kit de carrocería en negro brillante, lunas tintadas, alfombrillas, iluminación ambiental RGB y un sistema de navegación con reconocimiento de señales de tráfico, logrando un equilibrio ideal entre estética y funcionalidad.

Por su parte, la versión Ti se dirige a clientes que buscan detalles más refinados, con asientos calefactables y ajustables eléctricamente de alta calidad, volante de cuero y un práctico kit Cargo Flex para optimizar la versatilidad del maletero.

Para aquellos que desean liberar el espíritu dinámico del Junior, está disponible el Sport Pack, que enriquece el coche con asientos Sabelt en Alcantara, pedales y protectores de aluminio, y un estilo exterior inspirado en las carreras. Como novedad, las versiones híbridas que incluyan este paquete contarán con levas en el volante.

Ampliar Alfa romeo Junior F. P.

Para completar la oferta, el Techno Pack se ofrece para todos los niveles de acabado y agrupa lo mejor de la tecnología Alfa Romeo, incluyendo faros Matrix LED, sistemas de conducción autónoma de nivel 2, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, cámara de visión trasera de 180 grados y sensores de aparcamiento de 360 grados.

Apuesta híbrida

El Junior MY26 se confirma como el modelo con la gama de motores más amplia del segmento Premium, incluyendo versiones 100% eléctricas, híbridas de tracción delantera y la versión Junior Ibrida Q4 de tracción total.

La principal novedad es que el Junior Ibrida Q4 se posiciona ahora de forma más accesible dentro del acabado Sprint, con unas especificaciones más competitivas que incluyen llantas Fori de 18 pulgadas, faros Full LED y asientos de tela con motivo Biscione. De esta manera, Alfa Romeo acerca la seguridad y el placer de la tracción total a un público más amplio.

El diseño también se ha actualizado con una nueva gama de llantas, destacando el diseño Aero de 18 pulgadas, creado para combinar eficiencia aerodinámica y elegancia. El Alfa Romeo Junior refuerza así su presencia en el segmento de los coches deportivos compactos premium.