Decenas de modelos eléctricos listos para probar en Valencia

Juan Roig Valor Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:00

La cuenta atrás ha comenzado para una nueva edición de Ecomov, la feria de movilidad eléctrica en Valencia organizada por Las Provincias, que este año alcanza su décima edición. Del 26 al 28 de septiembre, el Tinglado 2 de La Marina volverá a convertirse en el epicentro de la movilidad sostenible con una feria que reúne a fabricantes, expertos y ciudadanos interesados en conocer de cerca las últimas tendencias del sector.

Desde su primera edición, Ecomov ha ido ganando peso hasta convertirse en una cita ineludible tanto para quienes buscan comprar un vehículo con etiqueta ambiental como para los curiosos que quieren experimentar de primera mano las distintas opciones de movilidad disponibles en el mercado.

La feria ofrece pruebas gratuitas de vehículos con etiquetas Eco y Cero, que pueden reservarse todavía a través de la web oficial del evento. Los test-drive, que tienen una duración de media hora, se realizan por los alrededores de La Marina con salida desde el Tinglado 2, donde además se ubica la zona expositiva en la que este año participarán 23 marcas.

El contexto de esta edición añade un atractivo adicional: a partir de 2026 entrará en vigor en Valencia la Zona de Bajas Emisiones, lo que ha despertado un creciente interés por conocer las alternativas disponibles a los vehículos tradicionales.

En Ecomov será posible encontrar modelos microhíbridos, híbridos convencionales, híbridos enchufables y 100% eléctricos, con la ventaja de que todo está reunido en un único espacio. La feria permite así comparar diferentes tecnologías, resolver dudas y descubrir qué opción se adapta mejor a cada necesidad antes de tomar la decisión de compra.

Los horarios de apertura seguirán el esquema de años anteriores. El viernes 26 y el sábado 27, las puertas estarán abiertas de once de la mañana a dos de la tarde, y después de un descanso, de cuatro a ocho de la tarde. El domingo 28, la feria arrancará también a las once de la mañana, pero el horario será ininterrumpido hasta las tres de la tarde. De este modo, los visitantes podrán organizar su asistencia con flexibilidad y aprovechar al máximo las actividades.

Ecomov no se limita únicamente a las pruebas y la exposición. Desde sus inicios ha querido ser también un foro de debate y de encuentro profesional. Por ello, el viernes se dedicará especialmente a las empresas, con un refuerzo de los equipos de ventas y la organización de coloquios y mesas redondas con expertos en movilidad sostenible. Será una oportunidad para analizar tendencias, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocio en un sector en plena transformación.

El domingo, por su parte, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la concentración Auto-Electric, que en las ediciones de 2023 y 2024 ya cosechó un gran éxito de participación. Este encuentro de propietarios de vehículos eléctricos volverá a llenar de colorido y de variedad la explanada de La Marina. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web, lo que asegura la presencia de un nutrido grupo de aficionados y entusiastas de la movilidad eléctrica.

La organización espera que esta décima edición vuelva a batir récords de asistencia. La trayectoria de Ecomov lo ha consolidado como uno de los eventos de referencia a nivel nacional en el ámbito de la movilidad ecológica, no solo por la oferta de vehículos y la posibilidad de probarlos, sino también por las condiciones ventajosas que suelen acompañar a la feria y por el ambiente divulgativo que fomenta el contacto directo entre marcas y usuarios.

Organizado por el diario Las Provincias, Ecomov mantiene su espíritu original: acercar las nuevas tecnologías de movilidad al ciudadano de a pie y fomentar un cambio cultural hacia un transporte más sostenible.