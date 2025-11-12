BYD pretende vender 1,6 millones de coches fuera de China

Juan Roig Valor Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD planea vender hasta 1,6 millones de unidades en los mercados internacionales en 2026, según un informe publicado por Citi. La cifra representa un incremento sustancial respecto al objetivo actual de entre 900.000 y un millón de coches eléctricos previstos para exportación en 2025, lo que muestra una creciente apuesta de la compañía por su expansión global.

De acuerdo con el banco estadounidense, el crecimiento de las ventas exteriores de BYD estará impulsado por el lanzamiento de nuevos modelos y por una estrategia más equilibrada entre regiones. La empresa espera distribuir sus ventas internacionales de forma uniforme entre Europa, Norteamérica y varios países del sudeste asiático (ASEAN), con cada zona representando aproximadamente un tercio del total.

El informe de Citi se basa en una reunión reciente con la dirección de BYD, en la que los responsables del grupo expresaron su confianza en mantener un ritmo de crecimiento de «doble dígito alto» a partir de 2025. Este impulso internacional llega en un momento en que el fabricante enfrenta una competencia cada vez más feroz en el mercado doméstico chino, especialmente en los segmentos de vehículos asequibles.

La compañía ha reducido su objetivo de ventas globales para 2025 en un 16%, hasta los 4,6 millones de vehículos, debido al enfriamiento de la demanda en China en los últimos meses, provocada por una guerra de precios entre los fabricantes.

No obstante, el peso de la marca en los mercados extranjeros está aumentando con rapidez: alrededor del 20% de las ventas totales de BYD en 2025 se realizarán fuera del país, el doble que el año anterior.

Este cambio estratégico subraya la importancia de la diversificación geográfica para el grupo con sede en Shenzhen, que busca reducir su dependencia del mayor mercado automovilístico del mundo. Europa y América Latina se perfilan como pilares clave de su expansión, junto con nuevas operaciones en el sudeste asiático.

BYD ha reforzado esta estrategia mediante la construcción de fábricas internacionales dedicadas al ensamblaje local. La empresa ya cuenta con plantas en Hungría y Brasil, y planea abrir una tercera instalación en Europa, con España como uno de los principales candidatos.

Estas inversiones se suman a la red de al menos ocho megafábricas que BYD ha desarrollado dentro de China en los últimos cinco años, lo que le ha permitido ampliar tanto su capacidad de producción de vehículos como la de baterías, un componente clave en su cadena de valor.

El informe de Citi también apunta a un cambio en el ritmo de inversión de la compañía. Los directivos de BYD anticipan una reducción del gasto de capital en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al trimestre anterior, y una caída más pronunciada en 2026. La empresa considera que su capacidad actual de fabricación de vehículos y baterías será suficiente para satisfacer la demanda prevista.

A pesar de esta consolidación, BYD sigue destinando recursos significativos a su expansión fuera de China y al desarrollo tecnológico, áreas consideradas esenciales para mantener su liderazgo frente a competidores emergentes. Entre sus rivales nacionales destacan Geely y Leapmotor, ambos con una presencia creciente en el segmento de automóviles eléctricos de bajo coste que también han iniciado sus operaciones en Europa.

El desafío competitivo también se refleja en los resultados financieros más recientes del grupo. En el último trimestre, BYD registró su mayor caída de beneficios en más de cuatro años, afectada por el descenso de ventas en China y la presión de precios en el mercado interno.

Con todo, la compañía confía en que la diversificación internacional le permitirá compensar esa ralentización. Su expansión en mercados desarrollados como Europa y Norteamérica, junto con la creciente aceptación de los vehículos eléctricos en países emergentes, constituye la base de su proyección a medio plazo.

BYD no ha comunicado aún sus objetivos globales de ventas para 2026, aunque Citi anticipa que el grupo mantendrá una senda de crecimiento sólida, impulsada por su amplia gama de modelos eléctricos e híbridos y por una red de producción cada vez más globalizada.

La empresa, que desde el principio había sido respaldada por el inversor estadounidense Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway, se ha consolidado como uno de los principales actores del sector eléctrico mundial y un competidor directo de Tesla.