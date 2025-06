No llevar esto en la guantera del coche supondrá una multa de 80 euros Un nuevo dispositivo que proporciona «mayor seguridad» y «comodidad» para el conductor

Bruno Vergara Martes, 17 de junio 2025, 10:58

La Dirección General de Tráfico (DGT) obligará a partir del 1 de enero de 2026 que todos los vehículos dispongan de la luz de emergencia V16. Un sistema que sustituirá a los tradicionales triángulos. Y no valdrá cualquier luz, sino la que esté conectada a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real. No llevarla supondrá una multa de 80 euros.

Esta luz de emergencia se coloca sobre el techo del coche o en una parte alta y visible de la moto para advertir que el vehículo está parado. «Deberemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos», explica la DGT. Los ciudadanos ya tengan una se deben cerciorar de que su dispositivo esté conectado a la plataforma de la DGT. Sino no será válida.

Además, el hecho de llevarla en el coche no vale, sino que la luz V16 deberá funcionar. Por ello es recomendable portar pilas en el vehículo. Es posible que, a pesar de que no la hayas utilizado la luz, las baterías no sigan activas tras un periodo de tiempo.

Este nuevo dispositivo proporciona «mayor seguridad» y «comodidad» para el conductor, expone la DGT, ya que no hay necesidad de salir del vehículo para colocarla. De esta forma se pueden evitar el elevado número de atropellos mortales que se producen cuando los conductores se apeaban de los coches para colocar o retirar los triángulos de emergencia. Además, estos sistemas aumentan la visibilidad a 1.000 metros frente a los 100 metros de los triángulos.

Sabías qué... ❔Desde el 01/01/2026 será obligatorio tener un dispositivo #V16 certificado y conectado con DGT 3.0. Deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, lo activaremos colocándolo en el techo. 👉➕ℹ️ y modelos certificados: https://t.co/0fwnkBfEGt pic.twitter.com/VyxTVgeyQG — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 25, 2024

España será el primer país en implantar de forma obligatoria este sistema. Por ello, los conductores extranjeros que circulen por territorio nacional no tendrán la obligatoriedad de utilizarlas y podrán usar los triángulos. De hecho, cuando un ciudadano español salga al extranjero tampoco deberá hacerlo.

Eso sí, un español que salga al extranjero con su vehículo podrá utilizar la luz de emergencia V16 «sin necesidad de estar dotado de los triángulos de preseñalización», sostiene la DGT.