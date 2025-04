Llevar pilas en el coche será muy recomendable a partir del año que viene

Bruno Vergara Martes, 22 de abril 2025, 09:07 Comenta Compartir

A partir del año que viene será muy recomendable llevar pilas en el coche. El motivo se debe a la luz de V16, o baliza de emergencia, un sistema que será obligatorio en 2026 y que sustituirá a los famosos triángulos. Esta luz se coloca sobre el techo del coche o en una parte alta y visible de la moto para advertir que el vehículo está parado.

Pero, ¿por qué llevar pilas? La explicación es simple: No basta con portar la luz de emergencias en el coche, sino que es obligatorio que funcione. Por ello, es posible que, a pesar de que no la hayas utilizado, las baterías no sigan activas tras un periodo de tiempo. La multa por no llevar la luz V16 será de 80 euros, el mismo importe de hoy en día por no tener los triángulos.

Además, no será válida cualquier luz de emergencias. Desde hace unos años se han distribuido diferentes modelos de este tipo. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico establece que solo será válida la V16 que tenga geolocalización, es decir, que esté conectada a la plataforma de la DGT.

Los ciudadanos que adquieran o hayan comprado ya un dispositivo con luz no certificada y no conectada, deben saber que tendrán que realizar una nueva compra de dicho dispositivo conectado con DGT antes del 1 de enero de 2026, cuando ya será obligatoria

España será el primer país en implantar de forma obligatoria este sistema. Por ello, los conductores extranjeros que circulen por territorio nacional no tendrán la obligatoriedad de utilizarlas y podrán usar los triángulos. De hecho, cuando un ciudadano español salga al extranjero tampoco deberá hacerlo.

Eso sí, un español que salga al extranjero con su vehículo podrá utilizar la luz de emergencia V16 «sin necesidad de estar dotado de los triángulos de preseñalización», sostiene la DGT.