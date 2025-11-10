Muneta ya no será analista sino ayudante de Galván en el banquillo del Mirandés El bilbaíno tendrá más peso en el cuerpo técnico, propuesta que ha aceptado el nuevo entrenador: «Va a ser mi guía»

Ángel Garraza Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:13 | Actualizado 14:31h.

Jesús Galván está acompañado en el organigrama del Mirandés por un segundo entrenador, José Miguel Márquez; el analista será a partir de ahora David Vega y el preparador físico es Diego Isla. Son las caras nuevas, cuatro, que presenta el nuevo organigrama técnico y se queda con Antxon (Muneta), que hará las veces de ayudante, de segundo entrenador también, y David Fernández, quien continuará como entrenador de porteros.

Acerca de los dos miembros del colectivo técnico que continúan, el capitán del barco jabato subrayó que «es gente muy válida y muy capacitada». Hizo mención especial a ellos, en especial Muneta, «siente más que ninguno el Club Deportivo Mirandés. A mí personalmente me van a aportar muchísimo porque conocen el club, conocen Miranda, a los jugadores... Y van a ser mi guía para tratar a uno, a otro, cómo llevar al grupo, saber lo que han trabajado antes con Fran, lo que al futbolista le gustaba, lo que debemos hacer para que esté más contento, todo esto».

Antxon, prosiguió, «va a ser mi guía, es una persona muy capacitada, que le gusta lo que hace, creo que hemos congeniado en muchas cosas y espero aprovecharme de todo lo que tiene». A partir de ahora deja de ser analista porque en el club quieren que tenga más peso en el primer equipo, visto su trabajo y el compromiso que ha demostrado desde que está en la entidad, refrendado con el partido ante el cuadro de Gijón, que ocupó en el banquillo y que se saldó con la primera victoria rojilla en calidad de local.

Y con Merino, como viene siendo habitual, «tendremos una comunicación directa, día a día. Ya veremos para el mercado de invierno si hay que mejorar o no la plantilla. Si la mejora es para bien, bienvenida sea», indicó el de Sevilla.

