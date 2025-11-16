Galván: «El fútbol ha sido demasiado cruel con el Mirandés, pero esto no va de merecerlo» El técnico rojillo destacó que había «merecido otro resultado, pero dos acciones puntuales nos han condenado»

Ángel Garraza Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

No pudo debutar con victoria en el banquillo mirandesista, aunque tal y como reconoció Jesús Galván el 0-2 fue demasiado castigo. «Es el fútbol profesional, es demasiado cruel. No se trata de merecerlo sino de conseguirlo. Creo que hemos sido merecedores de otro resultado, pero al final dos acciones puntuales te condenan. Contentos por la actitud, la predisposición, por todo el trabajo que han hecho los chicos, pero hasta que no termina el partido hay que seguir compitiendo y si no puedes ganar, por lo menos no lo pierdas».

El entrenador del Mirandés estuvo de acuerdo en señalar que el gol primero del Burgos llegó cuando mejor estaba el Mirandés. «Sí. Yo creo que las ganas de ganar, es un derbi, nos ha podido un poco la precipitación o la tensión del partido. Hemos estado un poco acelerados y las ganas de ganar nos han penalizado en dos acciones puntuales. Ellos iniciaron la segunda parte un poco más atrevidos y más incisivos, sin generarnos nada, cogimos el ritmo del partido y por eso ha sido un resultado cruel por todo lo que hemos generado».

Reconoció que se topó ante un adversario extremadamente sólido. «Cuando uno analiza los rivales, te das cuenta de que es un equipo con mucho oficio, con mucha jerarquía en la categoría. Domina bien los tiempos del partidos. Ellos están tranquilos, no se ponen nerviosos. El punto les valía más que a nosotros. Es un derbi donde nos jugábamos más por nuestra clasificación y ellos tienen esa experiencia y madurez. A seguir porque quedan muchos puntos y muchas jornadas. Estamos contentos. Se hicieron cosas muy bien después de cuatro días entrenando y vamos a revertir la situación seguro».

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustó del equipo? «Saco más conclusiones positivas que negativas. Me ha gustado la actitud, la predisposición, que se han hecho las cosas cómo se habían entrenado. El equipo ha estado atento y ha sido disciplinado, sobre todo en el aspecto defensivo. A lo mejor ha faltado un poco más de juego interior, pero era difícil por la posición del Burgos. Eso es lo que menos me ha gustado. Someter a un todopoderoso Burgos que está en puestos de play off dice mucho de lo que somos y de lo que vamos a ser».

Aseguró que «no lo voy a negar, me hubiera gustado ganar, pero no ha podido ser y a la vuelta veremos lo que pasa».

«Hemos madurado el partido y jugado con su clasificación» «En la segunda parte hemos madurado bien el partido, ellos han tenido alguna ocasión más clara que en la primera, pero hemos crecido en circulación y encontrado más esos jugadores intermedios. Hemos amenazado más la espalda y hemos estado algo mejor. Somos muy buenos en algunos aspectos y si somos capaces de mantener la portería a cero, estas situaciones las podemos aprovechar para ganar el partido». Así lo manifestó Ramis, técnico del Burgos, al término del encuentro. «No queríamos un partido de ida y vuelta porque no nos viene bien ese tipo de encuentros y desde el orden hemos crecido. Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones a balón parado o en los espacios y así ha sido». A su juicio, «hemos conseguido tener más peso con balón en la segunda parte y eso ha derivado en más dudas en el rival. Sabíamos que la clasificación les podía pesar según pasara el partido y llegar la precipitación del rival por querer conseguir los puntos y ahí es donde lo aprovechamos». La efectividad fue fundamental. «No sé si mantendremos esta eficacia, lo que sé es que hay tener los pies en el suelo, trabajando y sabiendo qué jugadores tenemos, dónde somos más fuertes y dónde somos menos».

Temas

CD Mirandés