El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Temas del Fantasma de la Ópera, 'Los Miserables' o 'Sonrisas y Lágrimas' sonaron en sus voces este sábado sobre el escenario de un teatro abarrotado. E. C.

Voces que crean familia en Miranda

El Orfeón Mirandés cumple 75 años cargado de vitalidad, proyectos y estrenado su primera sede en propiedad

Cristina Ortiz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

En un tiempo en el que domina la inmediatez y las modas son pasajeras y efímeras, soplar 75 velas es además de un honor, toda ... una extrañeza. Más aún, si se tiene en cuenta que detrás no hay ni dinero, ni un negocio rentable, ni una nómina. Sólo pasión por cantar, mejorar día a día y, por supuesto, compartir tiempo con gente a la que consideran 'familia'. Ésa, sin duda, es la clave de bóveda que sostiene y mantiene vivo al Orfeón Mirandés José de Valdivielso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Voces que crean familia en Miranda

Voces que crean familia en Miranda