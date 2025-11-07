«Vine a estar un tiempo con mi hija y me quedé en Miranda»

Es bien sabido que a medida que pasa el tiempo mayor es la esperanza de vida y más son los cumpleaños que se pueden celebrar. ... Y muchos, hasta cien, son los que ha podido disfrutar Agustina Tuda Gómez, que se convirtió en el centro de las miradas de todos sus compañeros y compañeras de la residencia Ciudad de Miranda.

«Hasta hoy he tenido que ir a hacer los deberes antes de poder venir aquí a celebrar el cumpleaños», decía con un tono jocoso, que no de queja. Y lo hacía así porque de esa manera quería demostrar que pese a tener ya cien años se encuentra «estupendamente. Aunque estoy un poco torpe para andar tengo la cabeza muy bien y estoy aquí muy bien».

Podía tener más achaques propios de la edad, pero lo cierto es que su vitalidad, su agilidad mental y su humor son la envidia de todos. Toma tres pastilla al día, no sabe lo que es pisar un hospital «no he estado nunca ni siquiera cuando nacieron mis hijos que lo hicieron en casa», y está dispuesta a seguir 'dando guerra' mucho tiempo. «Yo me lo paso muy bien, me encuentro bien y no me quiero marchar». Habrá que celebrar más cumpleaños.

Nació en Sestao de padre zamorano y madre santanderina, cuando todavía era una niña se tuvo que trasladar con su familia a la provincia castellana, que es donde ella acabó estableciendo también su vida. Se casó tuvo cuatro hijos, tres chicas y un chico y a Miranda llegó una vez que enviudó. Residía en aquel entonces en Sogo de Sayago y ya con 90 años «iba a estar a temporadas con mis hijos pero cuando me tocó estar con mi hija, en Miranda, moverme me dio mucha pereza y ya me quedé aquí».

Su hija trabaja en la residencia y eso hace que «esté todavía mejor aquí, porque si necesito algo como ella está aquí, pues todo es como si estuviéramos en casa, estoy más tranquila que si estuviera en otra residencia distinta». De hecho no son pocas las ocasiones en las que Nieves aprovecha «fechas señaladas para llevarla a mi casa».

La celebración del viernes, jornada exacta en la que cumplía los cien años y en la que sopló las velas de la tarta que le prepararon, la hizo con sus compañeras de la residencia y con los trabajadores. Recibió las felicitaciones de todos y disfrutó, con su corona de 'reina' de la fiesta que le prepararon. Para este sábado es para cuando ha quedado la celebración en familia en la que se juntarán «muchos porque tengo cuatro hijos, ocho nieto y cinco biznietos».

Estos días están siendo un poco especiales para Agustina que tras cumplir 100 años en los que «ha habido de todo pero me ha ido bien», piensa en cumplir uno más.