Urbanismo permitirá la creación en Miranda de corrales domésticos en la ciudad

Los corrales domésticos ofrecen múltiples beneficios como la obtención de huevos frescos, la reducción de residuos orgánicos al consumir restos de comida, la creación de ... abono natural para jardines y la ayuda en el control de plagas del jardín. También impulsan la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad y autosuficiencia en el hogar; además de contar con un gran arraigo en nuestra ciudad. En este contexto, la Concejalía deUrbanismo ha decidido dar un paso adelante en la regularización de las corralizas domésticas de nuestra ciudad.

«El Ayuntamiento llevaba años denegando solicitudes, pero es una actividad que tiene sus beneficios, es sostenible y es razonable permitir su instalación. Con la entrada del letrado urbanista se ha buscado una forma para regular la actividad del corral doméstico porque, aunque no sea para un uso comercial, se necesita licencia de actividad para ponerlo en marcha, como lo puede necesitar también una sociedad gastronómica, por ejemplo», explica Guillermo Ubieto, titular del departamento municipal.

Así las cosas, una vez realizado el pertinente informe jurídico, podrá ser objeto de ser convertido en corral doméstico todo espacio recogido en el anexo 3 de ley autonómica de protección ambiental; o lo que es lo mismo, instalaciones pecuarias orientadas al autocosumo doméstico.

Estos corrales caseros no podrán superar las 2 UGM (Unidad de Ganado Mayor), la unidad de medida para estandarizar el peso y las necesidades de diferentes animales en una explotación. «Cada especie animal tiene un porcentaje de UGM asignado. En estos casos, los corrales suelen ser de gallinas, pero como máximo podrán albergar 100 animales y siempre con las 2 UGM como tope», argumenta Ubieto.

En lo relativo a la tramitación de las zonas para la guarda de animales, habrá que completar dos pasos.«En primer lugar, redactar un escrito con la descripción de la instalación que se pretende montar. Un escrito sencillo con las características. Por otra parte, también es necesario un documento con las posibles afecciones ambientales y los medios para mitigarlas. El ruido que pueda provocar, si tiene afección a aguas o lo que sea. Facilitaremos una guía, como se hace con otros trámites, para que cualquier persona pueda seguir el modelo y nos consulten si hace falta». Entonces, llegará el momento de abonar la tasa de actividad.

Cuando la solicitud sea aceptada, el Consistorio ya podrá trasladar a la Junta de Castilla y León el inicio de una actividad ligada a comunicación ambiental.

Avisos

Esta medida de Urbanismo llega para dar respuesta a las 30 solicitudes que recibe el ente municipal, anualmente, para crear corrales domésticos por parte de particulares.

«Teníamos pendientes de informar algunas y otras las habíamos denegado, hemos comenzado a notificar a estas personas. Es una advertencia, que no se asuste la gente, es sólo para informar de que tienen que subsanar una serie de errores para registrar bien la zona de los animales».

A partir de ahora, Miranda va a permitir la instalación de corrales domésticos de forma legal. Eso sí, también advierten que «vamos a notificar a suministradores de energía eléctrica y de agua que esto no implica que el Ayuntamiento permite hacer instalaciones de este tipo en zonas rústicas que no tienen derecho. Porque hay gente que ha utilizado lo del corral doméstico en el pasado para justificar que necesitan un cuadro de luz o suministro de agua en una finca rústica, poniendo de excusa a los animales. Regularizamos los corrales domésticos, pero no va a servir de atajo para que haya gente que realice instalaciones en zonas no habilitadas por la ley».