Un trofeo más para el Orfeón Mirandés
El colectivo recoge la máxima distinción por su aportación a la cultura
Cristina Ortiz
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:52
La entrega del León de Oro con el que el Ayuntamiento reconoce su aportación cultural a la ciudad era un momento que ningún miembro del Orfeón Mirandés se quería perder.
Era un recuerdo que todos y cada uno de sus miembros quería tener grabado en su memoria e inmortalizado en imágenes. De ahí que una gran mayoría de sus componentes se congregaran en el salón de plenos del Consistorio para recibir el galardón.