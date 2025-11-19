Un trofeo más para el Orfeón Mirandés El colectivo recoge la máxima distinción por su aportación a la cultura

Los componentes del Orfeón posan con la alcaldesa, Aitana Hernando, y otros miembros del equipo de Gobierno.

Cristina Ortiz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

La entrega del León de Oro con el que el Ayuntamiento reconoce su aportación cultural a la ciudad era un momento que ningún miembro del Orfeón Mirandés se quería perder.

Era un recuerdo que todos y cada uno de sus miembros quería tener grabado en su memoria e inmortalizado en imágenes. De ahí que una gran mayoría de sus componentes se congregaran en el salón de plenos del Consistorio para recibir el galardón.

