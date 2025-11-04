Uno de cada 4 trabajadores de Miranda tiene un empleo en industria

Miranda, al igual que la provincia en su conjunto, es un núcleo tradicionalmente industrial y conserva esa esencia, ya que uno de cada cuatro trabajadores ... tiene un empleo en ese sector laboral, vinculado a alguna de las 111 empresas de ese ámbito registradas en la ciudad, atendiendo a los datos incluidos en el Atlas de la Industria en Castilla y León que presentaba ayer en Valladolid la Fundación TecnoVitae.

Una herramienta interactiva que destaca que, de ese total, hasta 36 están dedicadas a la fabricación de productos metálicos, que representan algo más del 32% del total que configuran el listado y en las que tienen su empleo unas 550 personas. Otro 8% suman las 9 industrias de alimentación, con casi 300 empleos; y un 6,3% las 7 que hay dedicadas a la madera, el corcho, la cestería... con 52 trabajadores. Cuatro empresas más suman las de industria textil (74 empleos), las artes gráficas, las química, con 158 trabajadores, las de fabricación de bienes de equipo, que suman 244 trabajadores, y las de suministro de energía.

Otros siete epígrafes de la tabla de datos, refleja la presencia de tres industrias en fabricación de bebidas, confección de prendas de vestir, generación de productos de caucho y plástico, metalurgias, producción de materiales de transporte, edición o programación y consultoría.

Menos de 10 empleos

El estudio de la situación de la Industria en Castilla y León también pone de manifiesto que en Miranda, más del 42% de las empresas tienen menos de diez trabajadores. Un total de 47 de las que generan empleo no rebasan ese mínimo. Otras 34, según los datos que maneja la fundación, tienen entre 10 y 49 y seis estarían entre 50 y un centenar. A partir de ahí sólo hay dos que superen ese límite y de ellas únicamente una rebasa los 250.

En otros sectores, al margen de la Industria, en la ciudad hay 7.832 trabajadores más, con lo que el total se eleva a 10.363.

El Atlas también analiza los ingresos que genera la explotación de cada una de esas actividades industriales y destaca que 46, un número importante, ingresan entre uno y 5 millones de euros y 20 más que están entre los 500.000 euros y el millón.

Aunque hay 5 actividades a las que se les asignan unos ingresos de más de 25 millones, entre las que se encuentran Aciturri Aeroengines, Aciturri Aeroestructures, Polynt Composites, Alucoil o Metecno, y otras 8 que están en la franja de entre 5 y 25 millones como Alucoil Coating, Alintra System, Galletas Coral, MMC o Gometero.

Pero también hay once que no llegan ni a los 50.000 euros y 15 que están entre 100.000 y 250.000. Además, el listado una vez que finalice el ejercicio variará, ya que en él figuran empresas que estaban activas en ejercicios pasados pero ya no lo están, han cesado su actividad en 2025. De hecho, el director general de TecnoVitae, Javier Escribano, ya reconocía en la presentación que se trata de «una primera versión sobre la que se lanzarán actualizaciones en años sucesivos», incorporando datos que permitirán realizar diversos estudios; como, por ejemplo, cuáles serán las profesiones más demandadas en el sector industrial en los próximos años».