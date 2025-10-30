Los técnicos sanitarios de Miranda se movilizan y recuerdan que sin ellos «no hay diagnóstico ni tratamiento» 43 trabajadores conforman la plantilla de profesionales en rayos, laboratorio y anatomía patológica en el Santiago Apóstol

Sólo el personal de servicios mínimos, cinco en total, estaba esta mañana de jueves en su puesto en los laboratorios y las cabinas de rayos en el Santiago Apóstol. El resto se sumaba a la huelga nacional a la que estaban convocados todos los Técnicos Superiores Sanitarios para reclamar que el Ministerio de Sanidad cumpla con las mejoras prometidas para un colectivo en el que recae la realización de todas las pruebas necesarias para que los facultativos puedan diagnosticar.

Este grupo, que en el caso del hospital comarcal conforman 43 profesionales: 18 técnicos de radiodiagnóstico, 22 en laboratorio y 3 de anatomía patológica, reivindica que se avance en los compromisos adquiridos de cara a su incorporación al Estatuto Marco de estos especialistas. Entre ellos destacan la creación de grupos de trabajo para impulsar el Grado Universitario, el reconocimiento al ejercicio de sus profesiones, que se asuma la declaración de Profesión Sanitaria Titulada y Regulada, que ya tienen, por ejemplo, protésicos e higienistas dentales; así como un incremento de nivel en la categoría funcionarial y un ajuste salarial atendiendo a la clasificación de 2007, que lleva pendiente 18 años.

«La ministra no da cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha anunciado la inminente remisión del anteproyecto al Congreso de los Diputados», denuncian los convocantes; que siguen reivindicando que antes de dar ese paso se incluyan en el texto las mejoras acordadas y que entienden que ese anuncio es «un menosprecio a nuestra profesión y una ofensa significativa hacia los Técnicos Sanitarios».

Y es que insistían a las puertas del Santiago Apóstol en que su labor es «fundamental en la Sanidad, el diagnóstico no existe y el tratamiento no es posible sin nosotros».

La movilización iniciada este jueves tendrá continuidad este viernes 31 y los días 3 y 4 de noviembre, de momento. Tienen claro que seguirán hasta que se atienden sus demandas, algo que no ocurre ahora. «El Ministerio de Sanidad no cumple, Hacienda no paga y las Consejerías de Salud nos ignoran», lamentaban.

