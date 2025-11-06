El teatro de Miranda vuelve a brillar en el Certamen Provincial

La presencia del Cuadro Artístico Mirandés en el Certamen Provincial de Teatro organizado por la Diputación es ya una tradición y también está convirtiéndose en ... algo habitual que una vez concluido en el palmarés de los galardones que se otorgan aparezca, bien el grupo mirandés o bien alguno de sus integrantes.

Este año el grupo de teatro aficionado de la ciudad, que ante la imposibilidad de realizar la representación en Miranda puso en escena 'Ser infiel y no mires con quien' en el Centro Cívico Río Vena de Burgos –desde el Cuadro agradecen su predisposición para que pudiera hacer allí su representación–, ha vuelto a brillar y ha recibido dos nuevos premios.

El jurado ha otorgado el premio de mejor actor protagonista, a Javier Pérez Caballero por su magnífica interpretación del personaje de Oscar. El actor mirandés en su faceta más cómica, tal y como nos recuerdan los responsables del grupo «es capaz de conectar de principio a fin con un público que no para de reír ante el buen hacer de Javier» , que es integrante del Cuadro desde el año 2009 en el que debutó con el personaje de Zósimo en 'La posada del Arenal'. En estos dieciséis año el actor ha participado en catorce montajes del grupo teatral de la ciudad.

El Cuadro Artístico también ha conseguido el premio a la mejor escenografía, gracias a «un espacio escénico versátil y moderno, creado bajo la dirección de Alberto Esteban y ejecutado con maestría por Alfredo Lara y Eva Martínez, que sorprende por su colorido, iluminación y cuidado diseño».

El grupo teatral mirandés lleva participando en el certamen más de 40 años, lo hace concretamente desde 1983 y los dos galardones de esta edición se suman a los muchos que ya atesora.

Los premios son un acicate, sin duda y el Cuadro Artístico Mirandés que ha querido también agradecer «a la Unidad de Cultura de Diputación por fomentar y apoyar la práctica teatral de los grupos no profesionales de la provincia y felicitar a los grupos premiados en el Certamen Provincial de este año», toma impulso con ellos para seguir trabajando.

El Cuadro ya está metido de lleno en los ensayos de la nueva obra que pondrá en escena el próximo 28 de febrero en el Teatro Apolo.