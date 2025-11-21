El tanque de tormentas de Miranda evita ya que miles de litros de agua acaben en el río sin depurar

La ampliación de la depuradora ha supuesto un paso de gigante en materia medioambiental. La ciudad cuenta ahora con una instalación con capacidad para 11. ... 846 metros cúbicos al día, lo que garantiza servicio para 65.000 habitantes y con posibilidad de ampliarse en caso de que la ciudad creciera por encima de esa cifra.

La inversión de 16,5 millones de euros, financiados al 80% por el Fondo de Reconstrucción Next Generation de la Unión Europea, contemplaba también la puesta en marcha de un tanque de tormentas, equipamiento que ya está operativo y que evitará que miles de litros de agua acaben en el río sin tratar.

«Cuando llueve mucho, el agua pluvial se almacena en el tanque y poco a poco se va enviando a la depuradora», explica Guillermo Ubieto, que recuerda que hay puntos de la ciudad en los que el agua de lluvia iba a parar a la red de saneamiento común, lo que agravaba el problema ecológico. Con esta nueva instalación, la mayor parte de ese caudal acaba en la depuradora en vez de ir al río.

La capacidad de almacenaje del tanque de tormentas es de 3.800 metros cúbicos, siete veces más que el caudal de impulsión de la estación de bombeo a la EDAR. «La depuradora no tiene posibilidad de absorber las grandes lluvias de golpe y la gran mayoría del agua iba directa al Ebro; ahora estamos preparados para situaciones medianamente extremas», aseguran los técnicos municipales, que en los últimos tiempos han realizado todas las pruebas de llenado y funcionamiento. Desde hace un mes, el tanque ya está operativo para afrontar su primer invierno, cuando más trabajo se supone que tendrá.

Pero además, la obra está pensada para lograr la autosuficiencia energética, por lo que se han colocado en el recinto placas solares capaces de generar 99 kilovatios. Eso quiere decir que durante las horas diurnas genera el suministro necesario para su funcionamiento y la estación de bombeo de Anduva.

Es la misma idea seguida en la EDAR, que cuenta con un sistema de cogeneración para aprovechar el gas de digestión y reducir el consumo energético de la planta, así como un sistema de desodorización de todos los elementos y zonas susceptibles de generar problemas de olores (pretratamiento y deshidratación de fangos). También se han incorporado placas solares, para compensar el gasto eléctrico. Con esta medida se ha minimizado el impacto de la subida de la luz al reducirse el consumo eléctrico de la depuradora un 30% cuando antes era la dependencia pública que más coste tenía por este concepto para las arcas públicas. A pesar de esa reducción, aún absorbe 285.000 euros anuales de una factura energética total que este año superará los 1,3 millones, número que supone un incremento respecto al del pasado ejercicio.

La intención de Guillermo Ubieto es seguir avanzando en la colocación de placas solares en las cubiertas de edificios públicos, generando un ahorro económico y contribuir medioambientalmente con la producción de más energía renovable y sostenible.

A grandes rasgos, el departamento liderado por el concejal de IU plantea la instalación de un mínimo de 400 Kw en las cubiertas municipales, y un máximo de 700 Kw en los próximos meses vista la eficacia que han tenido otras instalaciones similares.