El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El concejal Guillermo Ubieto observa el depósito en el que se acumula el agua de lluvia E. C

El tanque de tormentas de Miranda evita ya que miles de litros de agua acaben en el río sin depurar

El depósito tiene una capacidad de 3.800 metros cúbicos que envía progresivamente a la EDAR para no saturar la instalación

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La ampliación de la depuradora ha supuesto un paso de gigante en materia medioambiental. La ciudad cuenta ahora con una instalación con capacidad para 11. ... 846 metros cúbicos al día, lo que garantiza servicio para 65.000 habitantes y con posibilidad de ampliarse en caso de que la ciudad creciera por encima de esa cifra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tanque de tormentas de Miranda evita ya que miles de litros de agua acaben en el río sin depurar

El tanque de tormentas de Miranda evita ya que miles de litros de agua acaben en el río sin depurar