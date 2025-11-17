Solidarios K9 Miranda logra dos nuevas homologaciones para uno de sus perros

Hace un año, la asociación mirandesa 'Solidarios K9', unidad canina de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, conseguía tres homologaciones internacionales de grado inicial para ... intervención en grandes áreas en las pruebas organizadas por el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi.

Pruebas, juzgadas por examinadores de la IRO (International Rescue Organization), que fueron la culminación del gran trabajo de preparación de los guías caninos y sus canes; y en las que han vuelto a participar este año.

En esta ocasión, Luis Bachiller Sánchez, uno de los tres guías caninos del grupo que consiguieron dichas homologaciones, consiguió dos más en las pruebas organizadas hace dos fines de semana, los días 8 y 9, por el Grupo de Euskadi.

En este caso, junto a su perro Zortzi, un pastor belga malinois, lograban alcanzar el grado medio en grandes áreas, con una puntuación en la prueba de búsqueda de 170/200 y de 91/100 en la prueba de obediencia; y el inicial en estructuras colapsadas con unas puntuaciones de 93/100 en la búsqueda en escombros y de 96/100 en la prueba de obediencia.

De ese modo, la asociación mirandesa suma ya cinco homologaciones internacionales, reconocidas por la IRO.

Por otro lado, el día 13, la asociación recibía, por parte de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, la resolución a la solicitud realizada a principios de año para formar parte del listado de grupos intervinientes en emergencias en la comunidad autónoma, bajo la denominación 'Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Miranda de Ebro-Solidarios k9, Unidad Canina'

Con este nuevo paso conseguido, la asociación estará a disposición del 112 de Castilla y León para colaborar en tareas de Rescate y Salvamento, Apoyo Social y Ayuda Humanitaria. Esta colaboración se suma a la firmada entre el Ayuntamiento y Solidarios K9, para colaborar con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la ciudad.