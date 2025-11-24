SEUR arranca la campaña de Navidad con la previsión de mover 500.000 bultos diarios

La Navidad ya ha empezado en SEUR. Lo hacía este lunes. Fecha marcada en rojo por los responsables de la planta que la compañía de ... paquetería tiene en Ircio para el inicio de la campaña con más actividad y movimiento del año. El aumento del trabajo cuando se acerca el final de año es tal que desde las instalaciones del polígono mirandés prevén llegar a mover «medio millón de bultos a la semana» hasta el 9 de enero.

«Es un crecimiento muy importante. Son números que cuando llegamos a esta nave ni siquiera nos imaginábamos. Hemos subido la actividad más de un 80% en menos de cuatro años», destacaba Leyre García Molinuevo, gerente de las instalaciones del polígono mirandés; consciente de que la campaña va a ser muy dura. Hasta el punto que teme que la previsión de gestionar 500.000 bultos semanales se quede corta y, finalmente, acaben siendo más;porque «cada vez compramos más por Internet» y, además, en estas fechas, se adquieren todo tipo de productos.

De hecho, se están preparando para pasar de los 90.000 paquetes diarios que están gestionando ahora a alcanzar los 120.000 por jornada, en unas instalaciones que en campaña funcionan prácticamente las 24 horas al día, frente a las 16 que normalmente están operativas.

Situación que, evidentemente, va unida a la ampliación de plantilla para poder atender la demanda y completar todos los turnos. SEUR ha ido incorporando en los últimos días entre «60 y 70 personas» para poder cubrir todas las rotaciones. Personal con los que la plantilla de la nave de Ircio se eleva estas semanas finales de año hasta los «260 y 280 trabajadores». Aunque no ha sido fácil contratar a tanta gente y menos para los puestos en los que se busca personal cualificado. «Vamos a cumplir con las incorporaciones previstas, pero notamos que cada vez nos cuesta más incorporar gente».

En eso también les ha ayudado la posición geográfica privilegiada de Miranda, que permite recurrir a 'fichar' desempleados de localidades próximas como Haro o Vitoria, ya que el bajo nivel de paro de la ciudad y la 'competencia' por personal dentro del sector logístico del municipio, cada vez con más peso en lo que a empleo se refiere, hace que no resulte sencillo cubrir las vacantes.

No sólo las temporales como la actual para la campaña de Navidad, de mes y medio de duración, también las permanentes. Y es que la ampliación de la cinta transportadora, que SEUR completó a finales del pasado ejercicio, ha hecho que la plantilla permanente haya ido creciendo a lo largo del ejercicio. «La ampliación de las cintas de descarga también nos permitió incorporar más gente», reconoció García.

Seguir creciendo

La inversión de 1,5 millones ejecutada a lo largo de 2024 para ampliar esa banda motorizada que recorre la instalación, incorporando 2 nuevas bocas de entrada y hasta 15 de salida, permitió que toda la nave esté ya automatizada. Lo que se podrá cambiar, en función de la demanda de los clientes, será la configuración de las mismas. Ahora tienen 6 de descarga, 30 de carga y 13 mixtas, además de contar con otras 10 para frío; «pero si en un futuro se considera que son insuficientes, se puede modificar alguna de entrada para que cambie de uso. Variaciones siempre se pueden hacer».

Era una posibilidad ya prevista en el proyecto. Hay que tener en cuenta que las instalaciones son prácticamente nuevas, llevan 4 años en funcionamiento, y no se sabía ni se sabe cómo va a evolucionar el mercado a futuro. Lo que sí tienen claro es el presente y ése pasa porque ahora mismo la instalación de Ircio es la que más mercancía internacional mueve en España para SEUR. Entre el 60% y el 70% de la carga que se gestiona en la sede del polígono mirandés procede del extranjero.

«Cuando nos cambiamos de instalaciones movíamos bultos de internacional, pero en la base de Rivabellosa nunca nos hubiéramos planteado llegar a donde estamos hoy», reconoció. El traslado a unas instalaciones nuevas les dio el impulso necesario para asumir la gestión que implica recepcionar entre 30 y 40 camiones diarios de todo Europa. De hecho, tanto en importación como en exportación, es el segmento que más crecerá de cara a la campaña navideña. Pero ya ahora mismo «entre el 60% y el 70%» de la mercancía que mueven desde las instalaciones de Ircio es internacional.

«Aunque en un primer momento parecería que los proveedores preferirían Barcelona, porque el polígono es mayor que el de Miranda y eso les da acceso a otras cargas, los clientes están dispuestos a venir a Miranda, están cómodos con los horarios de carga que se les plantean, con la rapidez con la que se descarga y con cómo se trata la mercancías. Es la actividad que más está creciendo y estamos muy contentos», reconoció.

No es muy elevado, de momento, el número de bultos de frío que gestionan, pero sí es un ámbito que miman mucho en Ircio y que requerirá atención máxima sobre todo hacia finales de diciembre, a partir del 22, que es cuando más alimentos se mueven de cara a comidas y cenas navideñas.

«Es una mercancía que se trata de una manera muy especial. Tenemos una cámara frigorífica totalmente adaptada, que estamos cuidando permanentemente, implementando nuevos procesos para controlar las temperaturas en todo el proceso y que no se pierda el frío en ningún momento». De hecho, calculan que mover un bulto de frío cuesta diez veces más que uno normal.

Pero confían en estar preparados para «una campaña que ni nosotros mismos sabemos hasta dónde va a llegar». Es sin duda el momento con más actividad del año, muy por encima del pico de principios de verano, motivado por las rebajas y donde es el textil el que predomina en la operativa. Los números reales se conocerán cuando toque hacer balance después del 9 de enero; pero «la nave está preparada y las sensaciones son buenas», concluyó.