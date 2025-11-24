El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La empresa de paquetería llevan cuatro años operando en las instalaciones de Ircio. Avelino Gómez

SEUR arranca la campaña de Navidad con la previsión de mover 500.000 bultos diarios

Las instalaciones de Miranda han incorporado más de 60 personas a una plantilla que ya ronda entre «260 y 280» trabajadores

Cristina Ortiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:37

La Navidad ya ha empezado en SEUR. Lo hacía este lunes. Fecha marcada en rojo por los responsables de la planta que la compañía de ... paquetería tiene en Ircio para el inicio de la campaña con más actividad y movimiento del año. El aumento del trabajo cuando se acerca el final de año es tal que desde las instalaciones del polígono mirandés prevén llegar a mover «medio millón de bultos a la semana» hasta el 9 de enero.

