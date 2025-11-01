El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sergio Montoya, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Avelino Gómez

Sergio Montoya considera «tercermundista» que en Miranda aún queden barrios con calles de tierra

El PP pide una partida anual de 300.000 euros para una campaña de asfaltado en toda la ciudad y en las pedanías

Raúl Canales

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:38

Miranda de Ebro. Las reformas de Arenal o Ramón y Cajal han mejorado la imagen del centro de la ciudad, pero quedan muchas calles que ... necesitan una actuación urgente. Para el PP es prioritario que los presupuestos recojan una partida anual de 300.000 euros para campañas de asfaltado y no estar a la espera de que sobre dinero de otras partidas para poder «parchear» algunas zonas.

