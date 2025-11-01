Sergio Montoya considera «tercermundista» que en Miranda aún queden barrios con calles de tierra

Miranda de Ebro. Las reformas de Arenal o Ramón y Cajal han mejorado la imagen del centro de la ciudad, pero quedan muchas calles que ... necesitan una actuación urgente. Para el PP es prioritario que los presupuestos recojan una partida anual de 300.000 euros para campañas de asfaltado y no estar a la espera de que sobre dinero de otras partidas para poder «parchear» algunas zonas.

El principal partido de la oposición es consciente de que los trabajos de asfaltado tienen un coste económico elevado y que no se puede dar un lavado de cara generalizado a la ciudad en poco tiempo, motivo por el que entienden que se debe reservar una cantidad fija en las cuentas municipales todos los ejercicios para ir avanzando, sobre todo en los barrios con más carencias, y no tener que acometer luego varias obras en un corto periodo de tiempo porque se compromete el capítulo de inversiones.

Aunque en el centro también hay vías con el firme muy gastado, los populares ven más carencias en Las Matillas, polígonos industriales y pedanías. «Es increíble que en el 2025 todavía tengamos calles de tierra», lamenta Sergio Montoya, que califica de «tercermundista» la imagen que ofrece la ciudad en algunos de esos puntos.

El portavoz del PP apunta de forma directa al barrio de Las Matillas, donde todavía no todas las calles están asfaltadas y donde observa escasez de otros servicios «cuando los vecinos pagan impuestos igual que cualquier otro mirandés». En los últimos años se han construido nuevas viviendas, pero eso no se ha traducido en una mejora urbanística de todo el barrio. Por ejemplo hay calles sin aceras en los dos lados.

También en Bayas la entidad de conservación del polígono ha llamado en más de una ocasión la atención sobre la necesidad de mejorar el pavimento, dañado por el paso continuado de camiones de gran tonelaje. Además, frente a la estación de ITV hay un grupo de viviendas «con un acceso que tampoco está asfaltado», denuncia Montoya, en referencia a Cascajos de Bayas.

El portavoz de los populares aprecia también el mismo problema en Orón o Ircio. «Es imposible que con el presupuesto del que disponen las pedanías puedan acometer esos trabajos si el Ayuntamiento no les ayuda y se van degradando cada vez un poco más».

Para Montoya, es «inadmisible» que con lo que cuesta tener un coche en la ciudad, «que se ha convertido casi en un bien de lujo por el impuesto de circulación y por las tarifas de la zona azul», los conductores no tengan unas calles correctamente asfaltadas. «Hay que ir sorteando baches en muchos puntos, incluso del centro, y eso requiere una campaña de asfaltado prolongada en el tiempo», remarca.

Entre las propuestas que ha presentado el PP a los presupuestos, que incluyen medio centenar de medias como la creación del recinto ferial, un anillo verde que saque todo el potencial al entorno natural o la rehabilitación el Casco Viejo, también figura la aportación de 300.000 euros para la campaña de asfaltado, una idea que confían en que el equipo de Gobierno incluya en las cuentas y en la que insistirán en sucesivos ejercicios al entender que forma parte del plan de ciudad a medio plazo que se debe diseñar independientemente del partido que gobierne en cada legislatura.