El pincho y la consumición tendrán un precio único de 4 euros. Avelino Gómez

La semana del Pincho regresa a Miranda con un formato novedoso pero solo ocho bares

La actividad dividirá a los participantes en dos rutas a partir del 19 de noviembre pero no logra recuperar el tirón de sus primeras ediciones

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

La semana del pincho era uno de los eventos más esperados del año por clientes y hosteleros. Las primeras ediciones fueron un auténtico éxito, con ... muchos participantes y con cientos de personas recorriendo, con el folleto en la mano, todos los establecimientos para comentar con los amigos cuales eran los que más les gustaban. De hecho, uno de los premios se elegía mediante voto popular y los locales ganadores destacaban siempre que eso era un impulso a sus ventas para los meses siguientes.

