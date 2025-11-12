La semana del Pincho regresa a Miranda con un formato novedoso pero solo ocho bares

La semana del pincho era uno de los eventos más esperados del año por clientes y hosteleros. Las primeras ediciones fueron un auténtico éxito, con ... muchos participantes y con cientos de personas recorriendo, con el folleto en la mano, todos los establecimientos para comentar con los amigos cuales eran los que más les gustaban. De hecho, uno de los premios se elegía mediante voto popular y los locales ganadores destacaban siempre que eso era un impulso a sus ventas para los meses siguientes.

Sin embargo, la fórmula se fue agotando con el paso del tiempo. La falta de originalidad motivó que la semana del pincho iniciara una decadencia que llevó incluso a desaparecer el año pasado, cuando ya ni se celebró. Era una muerte anunciada porque en las últimas ediciones había tenido muy poco tirón y costaba implicar a los hosteleros. La asociación Altamira decidió tomarse un respiro para dar una vuelta de tuerca al concurso.

Tras el parón, este año se ha retomado la actividad con un formato muy diferente y más atractivo. En vez de ser una semana completa, se ha dividido a los participantes en dos grupos para hacer un fin de semana largo cada uno de ellos, lo que otorga más oportunidades a los clientes para probar todos los pinchos. Sin embargo, la respuesta del sector ha sido menor de la esperada. Solo se han apuntado ocho bares, lo que deslucirá un regreso con el que se esperaba retomar el vuelo. «Parece que tampoco hemos dado con la tecla», reconoce Pepe Rey, presidente de los hosteleros, que lamenta la poca aceptación que ha tenido el nuevo formato entre sus compañeros.

Rey destaca el nivel de los pinchos que concursarán pero admite que cada vez cuesta más organizar cosas diferentes porque muchos de los establecimientos no disponen de tiempo ni personal para una carga de trabajo adicional. Sin embargo se niega a tirar la toalla porque está convencido de que los mirandeses merecen alicientes para que haya más movimiento en la calle. Sobre todo ahora, que en las primeras jornadas otoñales se nota un descenso de clientes.

La vigésima edición contara por tanto con ocho participantes. En la Ruta Aquende, que será del 19 al 23 de noviembre, los encargados de ofrecer sus pinchos serán La Corrala, Plan B, Gurugú y Acero. La siguiente semana, la que va del 26 al 30, será el turno de Zaruma, La Menta, Caney y Continental. De esta forma se pretende diversificar un poco más la clientela y que la gente tenga más tiempo para pasar por todos los establecimientos.

Entre las novedades, estaba la posibilidad de contar con la ayuda de los alumnos de la escuela de cocina del ITM. El objetivo era doble, ya que por un lado los jóvenes aprendices podían tener la oportunidad de tener una experiencia laboral en una cocina de la ciudad en días de máximo ajetreo y por la otra, los locales que muchas veces tienen en la escasez de personal uno de los escollos insalvables para apuntarse a este tipo de iniciativas, podían disponer de una ayuda para sacar adelante la carga de trabajo. Para sorpresa de la asociación Altamira, ninguno de los bares ha querido apadrinar a un alumno.